Ile Maurice: Glissement de terrain dans le Gansu - 21 morts, des dizaines de milliers d'évacués

Le bilan du glissement de terrain survenu mardi matin dans le district de Dangchang, province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, s'élève à 21 morts, selon l'agence officielle Chine nouvelle. La catastrophe avait enseveli 33 personnes. «Les opérations de recherche et de secours sur le site du glissement de terrain dans le district de Dangchang sont terminées», ont indiqué les autorités locales.

Le gouvernement a alloué une aide d'urgence de 30 millions de yuans -- environ 3,9 millions d'euros -- pour les travaux de reconstruction dans la zone sinistrée.

Ce glissement de terrain s'inscrit dans un contexte météorologique particulièrement violent. Au moment où il survenait, le sud et le centre du pays étaient frappés par de violents orages et des pluies diluviennes, qui ont fait environ 17 morts et des centaines de blessés. Dans la région du Guangxi, une quarantaine de rivières sont sorties de leur lit et des torrents d'eau se sont échappés des parois brisées d'un barrage. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées.

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Le président Xi Jinping a appelé à une mobilisation «totale» des efforts de secours. Le ministre des Ressources aquifères, Li Guoying, a averti que des pluies torrentielles continueraient de frapper mercredi certaines zones côtières du Guangxi ainsi que le sud-ouest du Guangdong. «La sécurité des réservoirs et des digues dans les zones touchées est mise à rude épreuve», a-t-il souligné.

Ce type de catastrophe est fréquent en Chine, notamment en été, lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses.