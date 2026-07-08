Ile Maurice: «Consumer Affairs Unit» - 11 567 inspections, 1 240 infractions et 1 215 amendes

Le Price Stabilisation Fund (PSF) a déjà permis le décaissement d'environ Rs 710,1 millions en faveur des opérateurs éligibles, tandis que des demandes totalisant Rs 366 millions sont en cours de traitement.

Par ailleurs, Rs 280 millions ont été versées aux boulangeries. C'est ce qu'a indiqué le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, en réponse à la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, hier, à l'Assemblée nationale.

Le leader de l'opposition a interrogé le ministre sur le bilan du PSF, les nouvelles taxes sur le sucre et les bouteilles en plastique polytéréphtalate d'éthylène (PET), ainsi que sur les contrôles effectués depuis la présentation du Budget 2026-2027.

Le ministre a expliqué qu'avant l'introduction du mécanisme de subvention, son ministère avait mené une évaluation en collaboration avec la Mauritius Revenue Authority (MRA), le ministère des Finances et les différentes associations de consommateurs. Cette analyse a porté sur l'évolution des prix internationaux, les coûts du fret, les fluctuations du taux de change, les coûts d'importation, les habitudes de consommation des ménages ainsi que la nécessité de cibler les produits essentiels.

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Selon lui, le gouvernement a approuvé, en août 2025, un système de subvention à montant fixe par unité ou par kilogramme afin de mieux maîtriser les dépenses publiques, tout en garantissant que les consommateurs bénéficient directement de la baisse des prix. Le PSF a d'abord concerné le lait en poudre, l'huile alimentaire, le lait infantile, les couches pour bébés et le fromage fondu, avant d'être étendu, en décembre 2025, aux maquereaux et aux pilchards en conserve, aux couches pour adultes ainsi qu'à trois catégories de médicaments destinés au traitement du diabète, des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension.

Des baisses de prix de Rs 10 à Rs 55

Le ministre a affirmé que les évaluations réalisées jusqu'en juin 2026 montrent que les subventions ont bien été répercutées sur les consommateurs. Les exercices de suivi des prix ont révélé des baisses immédiates des prix de détail, généralement comprises entre Rs 10 et Rs 55 par produit, sans provoquer de rupture d'approvisionnement ni de distorsion du marché.

Depuis juin 2025, la division chargée de l'analyse et du suivi des prix a approuvé 31 426 déclarations de coûts à Maurice et 1 889 à Rodrigues, permettant au ministère de mieux surveiller les marges pratiquées sur le marché. Depuis le début de l'année, 12 rapports hebdomadaires d'analyse ont également été réalisés afin d'évaluer l'impact des facteurs externes sur les prix des produits.

Le lait en poudre domine

Sur les Rs 710,1 millions déjà décaissées au 16 juin 2026, le lait en poudre représente la plus importante part des subventions, avec environ Rs 362,1 millions, suivi de l'huile alimentaire (Rs 245,8 millions). Viennent ensuite le fromage fondu (Rs 41,7 millions), le lait infantile (Rs 26,5 millions), les couches pour bébés (Rs 11,2 millions), les conserves de poisson (Rs 6,4 millions), les couches pour adultes (Rs 4,3 millions) ainsi que les médicaments contre le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, qui ont chacun bénéficié d'environ Rs 4 millions. Le ministre a précisé que les remboursements sont effectués uniquement après vérification des demandes soumises électroniquement sur la plateforme de la MRA.

Concernant les nouvelles mesures fiscales annoncées dans le Budget, Michaël Sik Yuen a rappelé qu'elles relèvent du ministère des Finances et de la MRA. Il a indiqué que le droit d'accise sur les boissons sucrées est passé de 12 à 15 sous par gramme de sucre depuis le 20 juin 2026 (voir tableau).

S'agissant des bouteilles en plastique PET, il a précisé que la taxe de Rs 2 par unité s'applique déjà aux eaux minérales, aux boissons gazeuses et aux boissons rafraîchissantes. À compter du 1eᣴ octobre 2026, elle sera étendue aux autres bouteilles en plastique contenant des produits, à l'exception de certaines catégories exemptées (voir tableau).

515 inspections depuis le budget

Le ministre a également présenté le bilan des activités de la Consumer Affairs Unit. Entre juillet 2025 et le 6 juillet 2026, 11 567 commerces ont été inspectés. Les agents ont relevé 1 240 infractions, émis 1 215 Fixed Penalty Notices et réalisé 595 opérations d'échantillonnage. Par ailleurs, 2 541 plaintes ont été enregistrées sur le Citizen Support Portal, dont 89,5 % ont été résolues.

Depuis la présentation du Budget et jusqu'au 6 juillet la Consumer Affairs Unit a effectué 515 inspections et constaté 43 infractions ayant donné lieu à des avis d'amende.

Les principales irrégularités concernent l'absence d'affichage des prix, des étiquetages non conformes, des pratiques commerciales jugées déloyales, la vente de produits au-delà des prix ou des marges autorisés, l'absence de déclaration des coûts ainsi que le non-respect des obligations liées aux produits subventionnés.

En réponse aux questions supplémentaires, Michaël Sik Yuen a annoncé qu'un nouveau logiciel sera prochainement mis à la disposition du public. Il permettra aux consommateurs de consulter, depuis leur téléphone portable, les prix pratiqués dans différents commerces à travers le pays.

Interrogé sur la législation promise afin de permettre l'importation parallèle de médicaments essentiels dans le but de faire baisser leurs prix, le ministre a répondu que le texte serait présenté «dans les semaines à venir».