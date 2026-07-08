Afrique de l'Ouest: 2e session des consultations diplomatiques Confédération AES-Russie - L'équipe diplomatique de l'espace confédéral se concerte

7 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

La 2e session des consultations diplomatiques entre les ministères des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel et le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, se tiendra ce 8 juillet dans la capitale nigérienne.

A la veille de cette importante rencontre qui réunira les experts et les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et de la Fédération de Russie, l'équipe de l'espace confédéral a tenu une réunion de restitution ce mardi. Présidée par le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, cette réunion a permis aux ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES, de prendre connaissance du contenu des projets de documents de travail élaborés par les experts et d'y apporter les amendements nécessaires.

Les documents finalisés feront l'objet de signature entre les deux parties ce 8 juillet et permettront de consolider et de renforcer le mécanisme institutionnel de concertation politique entre les ministères en charge des affaires étrangères des deux parties. La 2e session des consultations diplomatiques entre la Confédération AES et la Fédération de Russie se tient après la toute première tenue en 2025 à Moscou.

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