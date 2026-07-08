Burkina Faso: Enquête nationale sur la santé familiale de l'Inde - L'ambassade partage les résultats de l'investigation 2026

L'ambassadeur de l'Inde au Burkina Faso était face à la presse, le jeudi 2 juillet 2026, à Ouagadougou pour faire le point de la sixième enquête nationale sur la santé familiale de son pays.

L'Inde a publié le 26 mai 2026, les résultats de sa sixième enquête nationale sur la santé familiale. Convaincu que les progrès enregistrés par son pays en matière de santé familiale peuvent inspirer ses partenaires, l'ambassadeur de la République de l'Inde au Burkina Faso, Om Prakash Meena, était face à la presse, ce jeudi 2 juillet 2026, pour donner les grands points des résultats de cette enquête. Il a rappelé que l'enquête menée durant la période 2023-2024, constitue une base de données essentielle pour comprendre la situation sanitaire actuelle et les progrès réalisés sur les principaux indicateurs.

« Elle marque une étape importante dans le parcours de l'Inde vers l'amélioration de la santé publique », a-t-il dit. Pour lui, son pays a enregistré ces dernières années des progrès notables en matière de santé, de vaccination, de nutrition et de protection financière, reflétant ainsi l'impact de politiques publiques. « Les indicateurs de santé maternelle et infantile ont atteint des niveaux historiques avec 90,6% des naissances dans des établissements de santé et une couverture vaccinale atteignant 87,1% des enfants », a illustré Om Prakash Meena.

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Et d'ajouter que l'Inde a atteint un taux d'accès à l'électricité de 98,3%, l'accès à l'eau portable de 96,5% et une assurance sanitaire atteignant 60,2%. En tant que partenaire, le diplomate indien a estimé que le développement se construit grâce à la coopération, au partage des connaissances et à l'apprentissage mutuel. Les résultats de l'enquête offrent, selon lui, des enseignements précieux qui méritent d'être partagés avec les partenaires. « L'Inde demeure résolument engagée à renforcer sa coopération avec le Burkina Faso par le partage de ses meilleures pratiques dans les domaines des soins de santé primaires, de santé maternelle et infantile, de la nutrition, de la santé numérique, de la télémédecine et de la gestion des systèmes de santé publique », a-t-il poursuivi.

D'où l'importance d'une telle rencontre avec les Hommes de médias. « Nous demeurons déterminés à accompagner les priorités de développement du Burkina Faso et approfondir davantage notre coopération dans le secteur de la santé, au bénéfice de nos peuples », a promis Om Prakash Meena. Cette rencontre a permis de présenter aux journalistes une preuve de la bonne coopération entre les deux pays. Il s'agit de Mesto Africa partenaire du groupe indien Mesto Corporation et DECO india, qui accompagne la transformation industrielle et le développement minier dans les pays de la confédération de l'AES.

A travers Mesto247 Burkina, a précisé le directeur général, Athanase Boudo, par ailleurs, directeur régional de Mesto Africa, le groupe développe des solutions destinées au secteur de mines et des infrastructures. Il a cité notamment la vente, la location et le financement d'équipements, la maintenance et la fourniture des pièces de rechange et des infrastructures minières.