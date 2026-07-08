Afrique: Masculinité positive - La Côte d'Ivoire, premier pays au monde à calculer son indice à partir de données nationales

Le Centre de développement de l'OCDE a organisé, le 6 juillet 2026 à Paris, une table ronde consacrée aux enseignements de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sur les normes de masculinité. Madame la Ministre Euphrasie KOUASSI YAO, titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD), y a porté la voix de la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire est le premier pays au monde pour lequel l'Indice des normes de masculinité a été calculé à partir de données nationales représentatives. Une reconnaissance de l'OCDE qui consacre une avancée inédite.

Ce résultat est issu de l'Enquête nationale sur les normes de masculinité en Côte d'Ivoire (EMASCI), dont les conclusions sont présentées dans le rapport « Masculinité et égalité femmes-hommes : Perspectives de la Côte d'Ivoire et du Sénégal », rendu public à Abidjan le 30 juin 2026.

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Menée par la CUEFPOD en partenariat avec le Centre de développement de l'OCDE, cette étude met en lumière un aspect longtemps resté dans l'ombre des politiques d'égalité des chances entre les femmes et les hommes : les normes qui façonnent les attentes envers les hommes. Elle révèle un écart souvent silencieux : de nombreux hommes adhèrent davantage à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes qu'ils n'osent l'exprimer. L'étude plaide ainsi pour une approche de la masculinité positive, qui progresse avec les hommes plutôt que contre eux.

Madame la Ministre Euphrasie KOUASSI YAO, titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD), a souligné que ce rapport confirme l'intuition qui inspire depuis plusieurs années les programmes de la Chaire. Elle a appelé la communauté internationale à prolonger cette dynamique : « Cette étude est conçue pour servir de catalyseur de changement et de transformation sociale. Je lance un appel à l'OCDE, à ses partenaires et à l'ensemble des organisations internationales afin qu'ils se joignent à nous pour traduire ces résultats en un projet africain et en actions structurantes », a-t-elle déclaré.

Au nom de l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, le Premier Conseiller, M. Anthelm Prosper ANGUI, a réaffirmé la volonté politique du gouvernement ivoirien, sous l'impulsion du Président de la République. Il a rappelé que la mesure des normes de masculinité s'inscrit dans le cadre de la Politique nationale sur l'égalité, l'équité et le genre 2024-2030.

Il a également souligné que la Côte d'Ivoire occupe déjà le premier rang en Afrique en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, selon l'Indice Institutions sociales et genre (SIGI) 2023 de l'OCDE. Ce nouveau rapport lui offre ainsi des outils supplémentaires pour consolider ce leadership.

Il a enfin soutenu l'élaboration d'une Stratégie nationale pour la promotion de la masculinité positive 2026-2030, que la CUEFPOD pourrait conduire en collaboration avec le Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE), en cohérence avec la Déclaration de Kinshasa de l'Union africaine sur la masculinité positive.

Forte de ce référentiel scientifique, la Côte d'Ivoire entend faire de la masculinité positive un levier majeur pour promouvoir une égalité réelle des chances entre les femmes et les hommes.