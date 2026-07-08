Le compte à rebours est lancé pour la deuxième édition du Forum international des métiers et des compétences (Fimec). Prévu les 15 et 16 juillet prochains au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, l'événement entend réunir les principaux acteurs de l'écosystème de la formation et de l'emploi autour des enjeux du développement des compétences.

En prélude à ce rendez-vous, l'Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop) a organisé, le 7 juillet, à Cocody, la conférence officielle de lancement.

À cette occasion, la directrice générale de l'Agefop, Karitia Coulibaly De Medeiros, a présenté les ambitions de cette deuxième édition placée sous le thème : « Compétences, emploi, transformation économique en Afrique : le rôle stratégique de la formation professionnelle ».

« Le Fimec 2026 sera un véritable laboratoire d'idées, un cadre de dialogue stratégique et un catalyseur de partenariats au service du développement des compétences en Afrique », a-t-elle déclaré, résumant ainsi l'ambition de ce rendez-vous.

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Pour la première responsable de l'Agefop, les compétences constituent désormais la principale richesse des nations. Face aux mutations technologiques, à l'essor de l'intelligence artificielle, à la transition écologique et aux exigences d'une économie mondialisée, elle estime que la formation professionnelle doit être considérée comme un investissement stratégique et non comme une simple politique sociale.

« La richesse des nations ne se mesure plus uniquement à leurs ressources naturelles. Elle repose désormais sur leur capacité à développer, valoriser et mobiliser les compétences de leurs citoyens », a-t-elle poursuivi, soulignant que le développement du capital humain demeure un facteur essentiel de compétitivité, d'innovation et de création d'emplois.

La directrice générale a également relevé le paradoxe du marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Malgré une croissance économique soutenue, de nombreuses entreprises peinent encore à recruter des profils qualifiés, tandis que des milliers de jeunes restent en quête d'une insertion professionnelle durable.

Pour réduire cette inadéquation entre la formation et les besoins du marché, le Fimec entend créer un espace permanent de dialogue entre les pouvoirs publics, les entreprises, les établissements de formation, les partenaires techniques et financiers ainsi que les collectivités territoriales.

2 000 participants en 2025

La cérémonie de lancement a également été marquée par la présence de plusieurs personnalités du monde économique et professionnel, désignées ambassadeurs du Fimec. Véritables références dans leurs secteurs d'activité, ces modèles de réussite ont apporté leur soutien à l'initiative et invité les jeunes à s'approprier ce forum, présenté comme une plateforme d'opportunités, de rencontres et d'inspiration pour préparer les métiers de demain.

La directrice générale a rappelé que la première édition, organisée en février 2025, avait réuni plus de 2 000 participants et permis de formuler plusieurs recommandations consignées dans un Livre blanc destiné à alimenter les politiques publiques en matière de développement des compétences.

Cette année, le forum coïncidera avec la Journée mondiale des compétences des jeunes, célébrée le 15 juillet, sous l'égide des Nations unies. Pour l'Agefop, ce choix traduit la volonté de placer la jeunesse au coeur des réflexions sur les métiers de demain et de promouvoir une formation tout au long de la vie, intégrant les compétences techniques, numériques, comportementales et environnementales.

Pour conclure, Karitia Coulibaly De Medeiros a lancé un appel à la mobilisation de l'ensemble des acteurs afin de faire de cette deuxième édition un succès collectif. Elle a particulièrement exhorté les jeunes à investir dans la formation continue, qu'elle considère comme « le meilleur passeport vers l'emploi, l'autonomie et la réussite ».