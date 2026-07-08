Cote d'Ivoire: Autonomisation féminine - Queens Empire souhaite transformer les rivalités en alliances durables

La troisième édition de « Queens Empire », prévue le 11 juillet 2026 à l'hôtel Pullman d'Abidjan-Plateau, entend ouvrir le débat sur un sujet encore peu abordé dans les espaces professionnels et sociaux : les rivalités entre femmes et leurs conséquences sur l'émergence d'une solidarité féminine durable.

Placée sous le thème « Femmes : de rivales à alliées. Comment briser les chaînes et construire votre empire ? », cette rencontre réunira des entrepreneures, des cadres, des étudiantes, des responsables associatives et des professionnelles issues de divers secteurs autour des questions de leadership, de développement personnel et de réseautage stratégique.

Cette initiative est née du constat que, malgré les avancées enregistrées par les femmes dans les domaines de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de l'accès aux responsabilités, certaines formes de compétition et de méfiance continuent de freiner la construction de réseaux de solidarité capables de renforcer leur impact collectif.

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Portée par la coach certifiée Armande Ouli Akram, promotrice de l'événement, cette troisième édition ambitionne de contribuer à l'émergence d'une nouvelle culture de la collaboration féminine, dans laquelle la réussite individuelle devient un levier au service de la progression collective. Elle entend ainsi favoriser le passage d'une logique de rivalité à une dynamique d'alliance, à travers des échanges portant sur les blessures émotionnelles, les conditionnements sociaux et les stéréotypes qui alimentent la compétition entre femmes.

Trois panels sont inscrits au programme. Le premier portera sur les origines des rivalités féminines, notamment leurs dimensions culturelles et sociales, ainsi que sur l'influence des réseaux sociaux sur l'estime de soi et le leadership féminin. Le deuxième sera consacré aux témoignages de résilience, à la reconstruction de la confiance et au rôle du pardon dans les relations entre femmes. Quant au troisième panel, il abordera les questions relatives aux alliances stratégiques, au mentorat féminin et à la collaboration économique.

Les initiateurs de Queens Empire entendent faire de cette plateforme un rendez-vous annuel consacré à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire.

Pour rappel, les deux précédentes éditions, consacrées notamment à la confiance en soi, au leadership et à l'entrepreneuriat, ont déjà permis de réunir plusieurs dizaines de participantes autour de ces thématiques.