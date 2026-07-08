Cote d'Ivoire: Lutte contre le tabagisme - L'ambassadeur Sherif Magdy Rashad Seif salue l'engagement du journaliste Patrick N'Guessan pour la santé publique

Au-delà de la reconnaissance d'un parcours professionnel, c'est le rôle de la presse dans la promotion de la santé publique qui a été mis à l'honneur. Le journaliste de Fraternité Matin, Patrick N'Guessan, double lauréat de la 4e édition du concours Plume anti-tabac 2026, a été reçu en audience, le mardi 7 juillet 2026, par Son Excellence Sherif Magdy Rashad Seif, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en Côte d'Ivoire, à la chancellerie égyptienne à Cocody.

Cette audience a permis au journaliste de présenter au diplomate les deux distinctions obtenues le 1er juin 2026, à la mairie d'Adjamé, lors de la célébration de la Journée mondiale sans tabac.

Organisée par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions (Pnlta), en collaboration avec le Réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire (Recltasu), sous l'égide du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, cette cérémonie avait récompensé les meilleures productions médiatiques consacrées à la lutte contre le tabagisme.

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Patrick N'Guessan s'est vu décerner le Super Prix Plume anti-tabac 2026, remis par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, professeur Soro Kountélé Gona, ainsi que le Premier Prix de la catégorie Presse écrite, consacrant la qualité de son travail journalistique en faveur de la sensibilisation aux dangers du tabac.

Les échanges entre les deux personnalités se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de cordialité. Ils ont porté sur la contribution des médias à la promotion de la santé publique, à la prévention des comportements à risque et à la diffusion d'une information responsable au service de l'intérêt général.

Au cours de cette rencontre, Patrick N'Guessan a réaffirmé son attachement aux excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte. Il a également salué les efforts consentis par les autorités égyptiennes pour consolider les liens de partenariat avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Pour sa part, S.E.M. Sherif Magdy Rashad Seif a félicité le journaliste pour cette double consécration. Le diplomate a souligné que les initiatives valorisant un journalisme engagé au service de la santé publique méritent d'être encouragées, rappelant qu'une information de qualité constitue un levier essentiel pour accompagner les politiques de prévention, sensibiliser les populations et renforcer le dialogue entre les peuples.

Cette audience traduit l'intérêt accordé à l'excellence journalistique et met en lumière la contribution des médias au renforcement des actions de santé publique, tout en illustrant la qualité des relations de coopération et d'amitié qui unissent la Côte d'Ivoire et la République arabe d'Égypte.