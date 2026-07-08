Cote d'Ivoire: Retraite administrative - Pr Adoubryn Koffi Daho célébré pour une vie consacrée au secteur de la santé

L'Institut national de santé publique (Insp), en collaboration avec la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie (Sipam), a rendu hommage à Pr Adoubryn Koffi Daho qui a fait valoir ses droits à la retraite le mardi 7 juillet 2026. C'était au cours d'une cérémonie à l'Insp, empreinte d'émotion et qui a été l'occasion de saluer le parcours exceptionnel d'un universitaire dont la carrière a marqué durablement l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation de plusieurs générations de professionnels de santé.

Reconnu pour son humilité, sa rigueur scientifique et son attachement à l'excellence, Pr Adoubryn Koffi Daho a consacré plus de trente années à la transmission du savoir, à l'encadrement des étudiants et au rayonnement des institutions universitaires et sanitaires ivoiriennes. Son parcours est unanimement salué pour la qualité de son travail, la précision de ses recherches et sa capacité à détecter et valoriser les talents.

Au-delà d'un simple départ administratif, cette cérémonie s'est voulue une célébration d'une carrière exemplaire et d'un héritage intellectuel et humain qui continuera d'inspirer les générations futures.

Un parcours inspirant

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Prenant la parole, le directeur général de l'Insp, Pr Yavo William, s'est dit honoré d'accueillir cette cérémonie d'hommage. « Je suis honoré d'accueillir cette célébration qui marque le départ à la retraite d'un maître, d'un modèle de rigueur scientifique et d'humilité », a-t-il déclaré.

Même état d'esprit du côté du président de la Sipam, Pr Coulibaly Jean, qui a résumé la personnalité de l'illustre professeur en ces termes : « L'humilité fait la grandeur d'un homme », a-t-il signifié.

Représentant le président de l'Université de Bouaké, Pr Kamagaté Amadou a, pour sa part, salué un enseignant capable d'identifier les talents et de promouvoir les compétences des jeunes chercheurs, contribuant ainsi à l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques.

Très ému, Pr Adoubryn Koffi Daho a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit des organisateurs, ses collègues, ses anciens étudiants ainsi que tous les participants venus lui témoigner leur reconnaissance. Revenant sur ses trente années de carrière, il a souligné les nombreux changements qu'ont connus aussi bien l'enseignement médical que la pratique clinique. « Beaucoup de pratiques ont changé et nous allons vers une amélioration progressive de la prise en charge des patients. Nous pensons également que le ministère de la Santé doit renforcer les moyens consacrés à la recherche », a-t-il plaidé.

Il a par ailleurs exhorté les étudiants et jeunes chercheurs à cultiver l'humilité, à demeurer ouverts aux critiques constructives de leurs aînés et à faire preuve de persévérance dans leur parcours professionnel.

La cérémonie a également été marquée par une conférence scientifique articulée autour de trois thématiques, notamment : « Partenariat scientifique Nord-Sud et Sud-Sud : durabilité et bénéfices mutuels », « Approche One Health, système de santé en Afrique et développement durable » et « Edctp et recherche scientifique en Afrique subsaharienne : opportunités et défis ».

Il faut noter que le Pr Adoubryn Koffi Daho a été promu professeur titulaire du Cames en 2012. Il a également occupé les fonctions de deuxième président de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie (Sipam) du 10 mars 2016 au 23 mars 2019.