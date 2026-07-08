Cote d'Ivoire: Lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme/Ccm Côte d'Ivoire - Bilan 2023-2026 salué par l'Assemblée générale

Le Ccm Côte d'Ivoire, le Centre national de coordination, de subvention du fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose, le paludisme et le renforcement du système de santé, dirigé par Dr Adjafi Danielle, a procédé le mardi 7 juillet 2026, à son siège à la Rviera Golf, à la présentation du bilan de fin de mandat, de l'exercice 2023-2026. Et ce, à travers une assemblée générale.

Pour ce mandat de trois ans, le Ccm Côte d'Ivoire a pu mener à bien plusieurs activités et non des moindres. Il s'agit entre autres, de l'organisation de la première édition des Awards (2024) ;de la signature du décret portant ancrage du Ccm-CI à la Présidence de la République de Côte d'Ivoire, le 30 avril 2026 ; de l'évaluation de la performance du Ccm Côte d'Ivoire par le Ccm Hub ; la signature d'un MoU (cade de collaboration) avec une société financière (Acmc), afin de mobiliser des ressources domestiques, ainsi que la coordination du processus d'élaboration de la demande de financement CC8 et soumission dans les délais requis.

La présidente du Ccm Côte d'Ivoire, Dr Adjafi Danielle, qui était à son premier mandat de trois ans renouvelables une fois, a indiqué que son bilan est positif eu égard aux objectifs qu'elle s'était fixés en prenant ses fonctions à la tête de cette structure en juillet 2023. En effet, le premier objectif. dit-elle, était de faire connaitre cette instance au niveau national parce que constituant un pilier au niveau de la santé en Côte d'Ivoire. « Nous avons réussi au bout de trois ans à nous faire connaitre non seulement au niveau national, des ambassades mais aussi et surtout au niveau international », s'est-elle félicitée.

En outre, il fallait, pour Dr Adjafi Danielle et son équipe, mobiliser des ressources additionnelles, afin que le Ccm-CI puisse poursuivre sa mission de coordination nationale, quand on sait que les bailleurs de fonds sont de plus en plus retissant en ce qui concerne les subventions dans le domaine de la santé. A ce niveau, un contrat a pu être signé avec une structure financière de la place qui mobilisera des ressources. « Ces ressources viendront combler le gap qui sera créé par les subventions du fonds mondial », explique-t-elle.

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En dépit de ce progrès réalisé, Dr Adjafi Danielle demande au gouvernement de mobiliser beaucoup plus de ressources allouées aux trois pathologies (Sida, tuberculose, paludisme) à travers le cofinancement et invite la société civile à se former davantage, à participer effectivement aux réunions du Ccm Côte d'Ivoire, afin d'apporter sa contribution à la gestion des financements. Elle a aussi exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant et souhaite qu'ils continuent d'appuyer sa structure.

Il convient de souligner que l'instance de coordination nationale du fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme (Ccm-CI) a été créée le 16 septembre 2002 pour permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier du fonds d'appui à la lutte contre ces trois pandémies dans le monde. En effet, le Ccm-CI a pour missions entre autres ; de coordonner la mise au point des demandes de financement du pays ; de désigner les récipiendaires principaux ; d'approuver toute la demande de reprogrammation, et d'assurer les liens et la cohérence entre les subventions du fonds mondial et les autres programmes nationaux de santé et de développement.