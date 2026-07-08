Cote d'Ivoire: Premier prêtre d'Abadjin-Kouté - Le Révérend Père Akré Yoboué Jean-Joseph revient rendre grâce à Dieu

À quelques semaines de sa messe d'action de grâce prévue le 9 août 2026, à la paroisse Saint-Clément d'Abadjin-Kouté, le Révérend Père Akré Yoboué Jean-Joseph, premier prêtre originaire de ce village de la sous-préfecture de Songon, a livré un témoignage empreint d'humilité, de foi et de reconnaissance.

Ordonné prêtre au Brésil en 2025 au sein de la Communauté OEuvre de Marie, le jeune religieux confie vivre ce retour sur sa terre natale avec une profonde émotion. « Je suis rempli de joie et de reconnaissance pour toutes les grâces reçues », déclare-t-il, saluant le soutien indéfectible de sa famille, de ses formateurs, de ses bienfaiteurs ainsi que de tous ceux qui l'ont accompagné par leurs prières.

Pour le Révérend Père Akré, être le tout premier prêtre d'Abadjin-Kouté constitue avant tout une grâce et une responsabilité. Il estime que cet événement marque une page importante de l'histoire du village et représente un signe de bénédiction pour toute la communauté. Il espère surtout que son parcours inspirera les jeunes à croire en leurs rêves, à cultiver leur foi et à répondre avec confiance à l'appel de Dieu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa vocation est née très tôt, alors qu'il servait comme enfant de choeur. Au contact des prêtres et de la célébration eucharistique, il découvre progressivement le désir de consacrer sa vie au Seigneur. Ce cheminement, nourri par la prière et l'accompagnement spirituel, l'a conduit jusqu'au sacerdoce.

S'il précise que sa formation théologique s'est entièrement déroulée au Grand Séminaire Notre-Dame de Guessihio à Gagnoa, son ordination au Brésil s'explique par son appartenance à une communauté religieuse d'origine brésilienne, qui célébrait alors son 35e anniversaire. Cette expérience lui a permis de découvrir une Église profondément enracinée dans la vie quotidienne des populations. Il en retient l'importance d'une pastorale de proximité, capable d'accompagner les fidèles dans leurs joies comme dans leurs épreuves.

En prélude à sa messe d'action de grâce, le nouveau prêtre dit se préparer dans la prière et l'abandon à la volonté de Dieu. Il invite l'ensemble de la communauté chrétienne, les habitants d'Abadjin-Kouté, sa famille, ses amis et tous ceux qui l'ont soutenu à venir partager ce moment de reconnaissance.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, il exhorte les jeunes à ne pas avoir peur de leur avenir. Selon lui, chacun possède une vocation propre et doit avancer avec confiance, persévérance et foi, convaincu que Dieu guide toujours ceux qui le cherchent sincèrement.

Pour la suite de son ministère, le Révérend Père Akré Yoboué Jean-Joseph nourrit une ambition simple mais exigeante : demeurer fidèle à l'appel reçu, servir avec humilité, disponibilité et amour, et devenir un artisan de paix, d'espérance et de communion au sein de l'Église. Un engagement qu'il confie aux prières de tous les fidèles, à l'aube d'une mission qu'il souhaite placer entièrement sous le regard de Dieu.