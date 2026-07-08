Cote d'Ivoire: Gagnoa - Arrestation d'un convoyeur suspecté d'agressions nocturnes

À la recherche d'argent, K.Z., alias « Sromo Djata », âgé de 26 ans et domicilié au quartier Sokoura Dioulabougou de Gagnoa, exerçait deux activités : convoyeur d'un véhicule de transport en commun le jour et braqueur la nuit.

C'est ainsi qu'après avoir achevé sa journée de travail, il s'est rendu au quartier Libreville de Gagnoa, dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026, où il a pris pour cible M.Z.G. Luc, un planteur de 38 ans.

Il a agressé la victime afin de la dépouiller de ses biens. Malheureusement, cette agression à l'arme blanche a rapidement tourné au drame : le planteur a succombé à ses blessures.

Fort heureusement, un témoin, resté caché, a alerté la Brigade de recherche et d'intervention de Gagnoa. Entre-temps, le suspect s'était évanoui dans la nature.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'enquête ouverte a permis de reconstituer les faits. Le suspect a été localisé en 48 heures, puis interpellé aux alentours du Centre hospitalier régional (Chr) de Gagnoa.

Au cours de son audition, il a fini par reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Lors d'une séance d'identification derrière une glace sans tain, le témoin l'a formellement reconnu comme étant l'auteur des faits.

L'arme blanche ayant servi au meurtre du planteur a été retrouvée dissimulée sous le siège du conducteur du véhicule de transport en commun dans lequel exerçait le convoyeur, surnommé « Sromo Djata ».

Le mis en cause a été déféré devant le tribunal de première instance de Gagnoa afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.