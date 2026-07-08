Cote d'Ivoire: Observation électorale - Le CNDH renforce les capacités de ses conseillers pour des scrutins respectueux des droits de l'Homme

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) franchit une nouvelle étape dans la préparation des prochaines échéances électorales.

Les 7 et 8 juillet 2026, à Assinie, les douze conseillers aux droits de l'Homme de l'institution prennent part à un atelier de formation destiné à renforcer leur maîtrise du Projet d'appui au respect des droits de l'Homme dans les processus électoraux (PARDHE).

Cette session de renforcement des capacités s'inscrit dans la dynamique de consolidation de l'observation électorale sous l'angle des droits de l'Homme.

Depuis janvier 2025, le CNDH bénéficie, dans ce cadre, d'un appui financier de l'Union européenne (UE) et d'un accompagnement technique de l'Institut Danois des Droits Humains (IDDH). Le PARDHE fait partie du Programme Élections de l'Union européenne, un dispositif regroupant treize projets complémentaires destinés à renforcer l'intégrité, l'inclusivité et le caractère démocratique des processus électoraux en Côte d'Ivoire.

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À l'ouverture de l'atelier, le chargé de programme de l'Institut Danois des Droits Humains, Brou Franck, a rappelé la mission de son organisation. Selon lui, l'IDDH entend « accompagner les institutions nationales et d'autres acteurs dans le renforcement de leurs capacités et la mise en oeuvre d'actions en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme ».

Intervenant au nom du CNDH, le vice-président de l'institution, Bamba Drissa, a souligné les ambitions du projet. « Ce projet vise également à améliorer la contribution du CNDH en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme lors des processus électoraux de 2025 à 2027 », a-t-il déclaré.

Pour lui, le renforcement des compétences des conseillers constitue un levier essentiel pour garantir une observation plus efficace et plus crédible des scrutins.

L'atelier intervient dans un contexte où les questions liées aux droits de l'Homme en période électorale demeurent particulièrement sensibles. Le respect des libertés publiques, l'exercice effectif du droit de vote, la lutte contre les discriminations ainsi que la protection des personnes vulnérables figurent parmi les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs électoraux.

Conformément à son mandat, le CNDH est chargé de suivre et de monitorer le respect des droits de l'Homme tout au long des différentes phases des processus électoraux.

À travers cette formation, l'institution entend mieux outiller ses conseillers afin qu'ils puissent contribuer efficacement à la prévention des violations des droits fondamentaux et à la consolidation d'élections apaisées, transparentes et conformes aux principes démocratiques en Côte d'Ivoire.