Cote d'Ivoire: Taekwondo - Le pays et la Corée du Sud renforcent leur partenariat pour hisser la discipline aux standards internationaux

La coopération sportive entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud franchit une nouvelle étape. Le ministre des Sports a reçu, le lundi 6 juillet 2026, une délégation de haut niveau de l'Académie mondiale de taekwondo (Kukkiwon), conduite par son président, le Grand Maître Yun Ung Suk. Cette rencontre, marquée par des échanges constructifs et des gestes symboliques, témoigne de la volonté commune des deux pays de consolider le développement du taekwondo ivoirien.

La délégation comprenait notamment le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Jean-Marc Yacé, le fondateur du taekwondo en Côte d'Ivoire, le Grand Maître Kim Young Tae, ainsi que le président de la Commission Kukkiwon en Côte d'Ivoire, le Grand Maître Siaka Minayaha.

Présentant les objectifs de cette mission, le Grand Maître Siaka Minayaha a expliqué qu'elle vise à renforcer le développement institutionnel du taekwondo en Côte d'Ivoire. L'accent est notamment mis sur la régularisation et l'harmonisation des grades et des certifications conformément aux standards internationaux du Kukkiwon, afin de garantir aux pratiquants ivoiriens une reconnaissance mondiale de leurs diplômes.

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Le ministre des Sports a salué cette initiative, qu'il considère comme une avancée majeure pour l'avenir de la discipline. « La Côte d'Ivoire est heureuse de vous accueillir en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle au développement du taekwondo dans notre pays. Aujourd'hui, le taekwondo figure parmi les sports les plus pratiqués par la jeunesse ivoirienne. Votre présence permettra également de régulariser les passages de grades de nombreux pratiquants qui étaient en attente depuis plusieurs années. Je suis convaincu que cette initiative contribuera davantage au rayonnement du taekwondo en Côte d'Ivoire. Recevez toute notre gratitude pour votre engagement constant en faveur du développement du taekwondo ivoirien », a déclaré le ministre.

En guise de reconnaissance pour son engagement en faveur du développement du taekwondo ivoirien et du renforcement des relations sportives entre les deux nations, le Grand Maître Yun Ung Suk a été élevé au grade de Commandeur dans l'Ordre du Mérite sportif ivoirien.

La cérémonie s'est achevée par la remise au ministre des Sports d'une maquette du siège du Kukkiwon, un geste hautement symbolique illustrant la solidité des liens entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud ainsi que leur engagement commun en faveur de la promotion du taekwondo.

Autorité mondiale en matière de formation, de certification des grades et de standardisation technique, le Kukkiwon occupe une place centrale dans l'organisation du taekwondo à l'échelle internationale. Ses certifications de ceintures noires (dan), reconnues dans plus de 200 pays, constituent une référence incontournable pour les pratiquants et les fédérations nationales. Cette coopération ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le taekwondo ivoirien, appelé à renforcer son rayonnement sur la scène internationale.