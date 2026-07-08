Burkina Faso: Ouahigouya - La CNSS à l'écoute des employeurs

Dans le cadre de son séjour dans la cité de Naaba Kango, une délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) conduite par le directeur général Dr Herman Yacouba Nacambo est allée prêter oreille à des employeurs le lundi 06 juillet 2026 à Ouahigouya.

Dans la matinée du lundi 06 juillet 2026, le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Dr Herman Yacouba Nacambo, accompagné de ses proches collaborateurs, a rendu visite à deux structures de la ville de Ouahigouya : Le Société de transport Aorema et Frères (STAF) de El Hadj Adama Boureima Ouédraogo, l'ONG EDUCO et enfin la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN). Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'institution de se rapprocher de ses partenaires sociaux pour mieux comprendre les réalités.

Prenant la parole au nom du Président Directeur Général de STAF, Ismaël Ouédraogo, a exprimé sa joie pour cette marque de reconnaissance de la CNSS. « Nous sommes très honorés par votre présence ce matin dans nos locaux. Votre présence témoigne également des relations fraternelles entre deux partenaires, STAF et la CNSS. Nous espérons que ce type d'échange se multipliera afin de renforcer davantage notre partenariat au bénéfice de nos travailleurs ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après la Société de transport Aorema et Frères, c'est au tour de l'ONG Educo d'accueillir la délégation de la CNSS. La coordinatrice de Base Yaadga de Educo, Nadine Couldiati/Deme, a salué cette démarche de la CNSS qui selon elle traduit des signes de vrai partenariat entre les deux structures « La CNSS est notre partenaire depuis longtemps. La visite de la délégation va contribuer à renforcer notre collaboration. Nous nous engageons à respecter nos obligations envers la CNSS et à déclarer nos agents pour mériter la confiance et surtout renforcer notre collaboration pour le bonheur des travailleurs » a-t-elle confié.

A chacune des étapes, le premier responsable de la CNSS a rappelé le rôle essentiel des employeurs dans le système de fonctionnement de la sécurité sociale.

A la Fédération nationale des groupements Naam, le DG de la CNSS et ses collaborateurs ont eu des échanges avec le président de la FNGN, Nomwendé Joel Ouédraogo, et ses proches sur le bon partenariat les liant.

De la société de transport STAF, à la FNGN en passant par l'ONG EDUCO le DG de la CNSS a salué le travail remarquable, les efforts déjà déployés pour la protection sociale des travailleurs par leur cotisation à jour au niveau de la CNSS. « Ces rencontres lors de nos déplacements nous permettent d'échanger directement avec nos partenaires, de recueillir leurs préoccupations et attentes et de travailler à renforcer notre collaboration. Ces échanges ont été très fructueuse et nous repartons avec une note de satisfaction totale la CNSS fera de tout son possible afin de rester fidèle à son slogan » a-t-il souligné.

Le DG Nacambo rappelé que cette visite de terrain a été saluée par les bénéficiaires comme une marque d'ouverture et d'écoute, traduisant la volonté de la CNSS de bâtir une protection sociale plus efficace. Et pour les efforts déjà consentis pour la protection sociale, le DG de la CNSS a remis des attestations de reconnaissances respectivement à la société de transport STAF, à l'ONG EDUCO et à la Fédération Nationale des Groupement Naam FNGN. Il a invité ses partenaires à rester dans la même dynamique pour la sécurité sociale des employeurs.