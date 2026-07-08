Gabon: Lébamba - Un nouveau taxi blanc sur les routes

7 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par Gilles Sylver Moubele Massala

Le transport urbain poursuit son développement à Lébamba avec la mise en circulation d'un nouveau taxi blanc par le jeune entrepreneur Arnaud Kévin Bibalou Bibalou. À travers cet investissement, il entend contribuer à l'amélioration de la mobilité des populations tout en misant sur un secteur encore peu exploité.

Convaincu du fort potentiel du transport urbain dans la commune, le promoteur estime que ce domaine offre de réelles opportunités économiques malgré les exigences du métier, notamment un versement journalier de 15 000 FCFA.

Son ambition est de participer activement à la modernisation de Lébamba et de créer une dynamique favorable à l'entrepreneuriat local.

Arnaud Kévin Bibalou Bibalou invite par ailleurs les fils et filles de Lébamba à investir dans des secteurs créateurs d'emplois et de services afin d'accompagner le développement de la commune.

L'arrivée de ce nouveau taxi blanc s'inscrit dans la volonté des autorités municipales d'encourager les initiatives privées et de soutenir la modernisation des services urbains au profit de l'ensemble de la population louvanoise.

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