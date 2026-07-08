Angola: Le président de l'Assemblée nationale prône une norme d'excellence opérationnelle

7 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/LUZ

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a plaidé mardi à Luanda pour l'adoption d'une norme de fonctionnement institutionnel fondée sur l'excellence, visant à instaurer une culture de confiance mutuelle et de loyauté parmi le personnel de la « Maison des lois ».

Lors de l'ouverture d'un séminaire sur les « Parchés publics » destiné aux cadres administratifs de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida a également souligné la nécessité de respecter les principes d'intégrité et d'efficacité dans l'intérêt de la bonne gouvernance.

« Il arrive qu'un conflit surgisse entre ce qui est bon -- ou semble l'être -- sur le plan personnel et ce qui est bon sur le plan institutionnel. Or, en privilégiant l'intérêt personnel, on compromet ce qui est bénéfique pour l'institution », a-t-il souligné, avertissant que négliger l'intérêt institutionnel conduit à une mauvaise voie.

Le président du Parlement a rappelé qu'au titre de ses responsabilités constitutionnelles et politiques, l'Assemblée nationale est une instance chargée de contrôler l'action du pouvoir exécutif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, il a relevé une seconde facette : les situations où l'Assemblée nationale agit en tant qu'acteur opérationnel plutôt qu'en tant qu'organe de contrôle. À ce titre, a-t-il affirmé, l'institution est tenue de se conformer aux règles établies.

Concernant le séminaire organisé par le Service national des marchés publics, il a déclaré que celui-ci contribuerait à consolider une culture de pratiques institutionnelles et une utilisation efficace des ressources dont dispose l'Assemblée nationale, permettant ainsi de prendre de meilleures décisions pour obtenir de meilleurs résultats.

Organisée par l'Académie parlementaire, la formation a duré quelques heures et s'est tenue sous le thème : « Marchés publics : renforcer l'intégrité, promouvoir l'efficacité et garantir la bonne gouvernance ».

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.