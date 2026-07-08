Angola: Le président de l'Assemblée nationale prône une norme d'excellence opérationnelle

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a plaidé mardi à Luanda pour l'adoption d'une norme de fonctionnement institutionnel fondée sur l'excellence, visant à instaurer une culture de confiance mutuelle et de loyauté parmi le personnel de la « Maison des lois ».

Lors de l'ouverture d'un séminaire sur les « Parchés publics » destiné aux cadres administratifs de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida a également souligné la nécessité de respecter les principes d'intégrité et d'efficacité dans l'intérêt de la bonne gouvernance.

« Il arrive qu'un conflit surgisse entre ce qui est bon -- ou semble l'être -- sur le plan personnel et ce qui est bon sur le plan institutionnel. Or, en privilégiant l'intérêt personnel, on compromet ce qui est bénéfique pour l'institution », a-t-il souligné, avertissant que négliger l'intérêt institutionnel conduit à une mauvaise voie.

Le président du Parlement a rappelé qu'au titre de ses responsabilités constitutionnelles et politiques, l'Assemblée nationale est une instance chargée de contrôler l'action du pouvoir exécutif.

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Toutefois, il a relevé une seconde facette : les situations où l'Assemblée nationale agit en tant qu'acteur opérationnel plutôt qu'en tant qu'organe de contrôle. À ce titre, a-t-il affirmé, l'institution est tenue de se conformer aux règles établies.

Concernant le séminaire organisé par le Service national des marchés publics, il a déclaré que celui-ci contribuerait à consolider une culture de pratiques institutionnelles et une utilisation efficace des ressources dont dispose l'Assemblée nationale, permettant ainsi de prendre de meilleures décisions pour obtenir de meilleurs résultats.

Organisée par l'Académie parlementaire, la formation a duré quelques heures et s'est tenue sous le thème : « Marchés publics : renforcer l'intégrité, promouvoir l'efficacité et garantir la bonne gouvernance ».