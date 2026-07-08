Angola: Le Tourisme ambitionne de figurer parmi les principaux secteurs créateurs d'emplois au pays

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a déclaré mardi à Luanda que son secteur visait à faire du tourisme l'un des trois principaux moteurs de création d'emplois en Angola.

Lors de l'ouverture de la conférence marquant le 10e anniversaire de l'Association des hôtels et complexes touristiques d'Angola (AHRA), le ministre a souligné des données indiquant que pour chaque tranche de 1 000 touristes supplémentaires, au moins trois emplois sont créés au sein du secteur.

Selon le ministre, la vision pour la prochaine décennie dépasse le stade de la simple aspiration pour s'ancrer dans des objectifs concrets ; d'ici 2036, les indicateurs clés de performance visent à multiplier par cinq le nombre d'arrivées internationales, franchissant ainsi le cap du million de touristes annuels.

Il a précisé que l'objectif est d'augmenter la durée moyenne de séjour en ciblant les marchés européens à fort pouvoir d'achat, et plus particulièrement les touristes disposant à la fois du temps et des moyens financiers nécessaires pour voyager au-delà de Luanda.

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Le ministre estime qu'en stimulant continuellement les flux de tourisme intérieur, il est possible de soutenir la demande tout au long de l'année, garantissant ainsi un volume de clientèle stable et prévisible pour les services touristiques et maintenant des taux d'occupation hôtelière bien au-delà des traditionnelles périodes de haute saison.

Márcio Daniel a mis en avant la réussite du pays, qui a atteint le cap des 223 000 touristes internationaux, dépassant ainsi les chiffres d'avant la pandémie (2019) et inversant une tendance à la baisse qui perdurait depuis longtemps.

« La qualité prime sur la quantité. Le nombre de touristes d'agrément qui nous visitent a augmenté de 20 %, passant d'environ 43 400 en 2024 à plus de 52 000 en 2025. Le profil de nos visiteurs est enfin en train d'évoluer », a-t-il déclaré.