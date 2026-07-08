Angola: Désaccords sur la cybersécurité - Report des débats à l'Assemblée nationale

7 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/CS/LUZ

Luanda — L'Assemblée nationale a suspendu mardi les débats sur le projet de loi relatif à la cybersécurité au sein des commissions spécialisées, faute de consensus entre l'exécutif et les parlementaires concernant le préambule et les deux premiers chapitres du texte.

Les députés préconisent la révision de plusieurs points, faisant valoir qu'ils ne reflètent pas clairement l'objectif visé par la loi. L'UNITA a accepté de reporter la discussion, tout en mettant en garde contre le risque de dépôt d'un nouveau projet de loi, ce qui impliquerait une nouvelle procédure législative.

Selon la députée Mihaela Webba de l'UNITA, le projet de loi est avant tout axé sur la sécurité, les télécommunications étant considérées comme un enjeu secondaire.

Elle a donc demandé aux rapporteurs et à l'équipe technique du ministère de revoir les points concernés afin d'assurer la cohérence du texte.

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Partageant cet avis, le député du MPLA, António Paulo, a expliqué que la réunion conjointe avait abouti à un mandat conféré aux rapporteurs pour travailler à l'amélioration de la proposition.

Concernant la participation d'experts en sécurité à l'amélioration de l'initiative, il a été précisé que la composition de l'équipe relève de la compétence du pouvoir exécutif.

L'examen du projet de loi sur la cybersécurité reprendra une fois que les points litigieux auront été précisés par les rapporteurs, en collaboration avec l'équipe exécutive désignée.

Approuvé en principe en janvier dernier, le projet de loi sur la cybersécurité vise à établir un cadre juridique pour protéger le cyberespace national, lutter contre la cybercriminalité et réglementer la sécurité des réseaux et systèmes d'information des entités publiques et privées.

Ce texte législatif met l'accent sur la résilience institutionnelle et la protection de la souveraineté numérique du pays.

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