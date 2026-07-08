Afrique: Handball/Dames - Petro défend son titre à la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe

7 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/VC/LUZ

Luanda — Le Petro de Luanda participe à la 42e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball féminin, qui se déroule du 9 au 18 juillet à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), avec pour objectif de conserver son titre.

Placée dans le groupe B, l'équipe angolaise fera ses débuts vendredi prochain, le 10 juillet, face au HBC Kali de la République du Congo et affrontera le lendemain l'équipe hôte, Héritage de Kinshasa, dans une compétition où elle règne en maître sur le continent.

Le groupe A est composé de l'AS Otoho (République du Congo), du FAP (Cameroun) et du TP Mazembe (RDC).

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, tandis que les autres disputeront des matchs de classement pour déterminer les 5e et 6e places.

Cette édition comprend également un tournoi masculin, mais l'Angola ne sera pas représenté dans cette catégorie.

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