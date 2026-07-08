Afrique de l'Ouest: Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria - La BIDC approuve plus de 417 millions Usd d'investissements pour les 3 pays

Le Conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a tenu sa 99ème session ordinaire, le 6 juillet 2026, sous la conduite de son président, Dr George Agyekum Donkor. À cette occasion, informe un communiqué de presse, le Conseil a approuvé le financement de cinq projets relevant des secteurs public et privé, visant à renforcer les infrastructures, les systèmes de santé, le logement, le secteur minier, la résilience financière ainsi que la connectivité régionale en Afrique de l'Ouest.

Le montant total est de 417 millions de dollars. Ces opérations, ajoute la même source, réaffirment l'engagement de la Bidc à financer des investissements à fort impact, capables de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie des populations ouest africaines.

« Les projets approuvés lors de cette 99ème session du Conseil d'administration témoignent de l'engagement constant de la Bidc à financer des solutions de développement qui améliorent directement la vie des citoyens ouest-africains. Des énergies propres aux infrastructures de transport, en passant par la santé, le logement et la résilience du secteur financier, ces investissements renforceront la compétitivité régionale et soutiendront une croissance durable et inclusive au sein de notre communauté », a déclaré Dr Donkor.

Les projets approuvés sont localisés au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana.

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Il s'agit de 260 millions de dollars américains pour la réalisation d'un tronçon de 123 kilomètres de la route transsaharienne au Nigéria, afin d'améliorer la connectivité, de faciliter les échanges commerciaux, de réduire les coûts logistiques et de favoriser l'intégration économique régionale.

Il y a aussi un projet de 10 milliards de FCFA sous forme de ligne de crédit accordée à la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci)afin de renforcer le financement du logement et de soutenir les Pme intervenant tout au long de la chaîne de valeur du logement et de la construction, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la réduction du déficit en logements dans le pays.

Dans ce pays (Côte-d'Ivoire), il y a aussi un projet de 80 millions d'euros pour la conception, la construction, l'équipement et la maintenance de l'Hôpital régional de Ferkessédougou, d'une capacité de 150 lits, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce projet permettra d'améliorer l'accès à des soins de santé modernes et à des services médicaux spécialisés.

Selon le document, l'autre projet approuvé pour la Côte d'Ivoire porte sur 12,82 milliards de FCFA pour la rénovation, l'exploitation et la maintenance de l'Immeuble Symphonie à Abidjan, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette opération vise à moderniser un actif public stratégique destiné à abriter le ministère de la Justice.

Le Conseil d'administration a octroyé un financement de 47,4 millions de dollars américains en faveur de Azumah Resources Ghana Limited pour financer l'acquisition d'équipements de traitement à long délai de livraison ainsi que des activités essentielles de développement en phase initiale du projet aurifère Black Volta, contribuant à la mise en oeuvre rapide de l'une des nouvelles exploitations minières d'or prometteuses du Ghana.

Ces financements, explique-t-on, s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie Gro (Croissance, Résilience et Optimisation) de la Bidc qui accorde une priorité particulière aux infrastructures structurantes, au développement du capital humain, à la croissance du secteur privé et à l'intégration régionale. À travers ces investissements, la Banque poursuit son action en faveur du développement durable, du renforcement de la compétitivité régionale et de la prospérité partagée sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.