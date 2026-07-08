Afrique de l'Ouest: BRVM - Tous les indices phares de la bourse terminent vigoureusement en vert la journée du mardi 7 juillet 2026

7 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Contrairement à la veille, tous les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé vigoureusement en vert la séance de cotation de ce mardi 7 juillet 2026.

L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,80% (contre +0,11% précédemment) à 463,89 points contre 460,21 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,49% (contre 0,24% la veille) à 217,73 points contre 216, 67 points le 6 juillet. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a gommé sa baisse de 0,36% de la veille en enregistrant un accroissement de 0,47% à 176,56 points contre 175,74 précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a encore fortement progressé de 1,35% (contre 1,11% le 6 juillet) à 341,94 points contre 337,38 points la veille.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), a enregistré une variation positive de 0,80% (contre +0,11% précédemment) à184,11 points contre 182,65 points la veille.

La valeur des transactions est remontée à 4,015 milliards de FCFA contre 1,441 milliard de FCFA le 6 juillet 2026.

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Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a progressé de 161,247 milliards, passant de 17 709,266 milliards de FCFA la veille à 17 870,513 milliards de FCFA ce mardi 7 juillet 2026.

Quant à celle du marché des obligations, elle connait une baisse de 14,981 milliards, se situant à 13 130,694 milliards FCFA contre 13 145,675milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 53 735 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (plus 7,14% 4 500 FCFA), ETI Togo (plus 6,00% à 53 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 4,01% à 41 500 FCFA) et BOA Mali (plus 3,45% à 5 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 2 160 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 4 155 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,25% à 1 600 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 6,10% à 1 385 FCFA) et BOA Niger (moins 3,06% à 4 120 FCFA).

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