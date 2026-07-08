Congo-Kinshasa: Ituri - 17 nouveaux cas d'Ebola confirmés à Niania

7 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Dix-sept nouveaux cas de la maladie à virus Ebola ont été confirmés dans la zone de santé de Niania, en territoire de Mambasa (Ituri). L'information a été livrée lundi 6 juillet par le médecin responsable de cette entité sanitaire, Joseph Pemanakue.

Ces cas ont été identifiés à la suite de l'analyse de vingt échantillons prélevés chez des malades depuis le 20 juin dernier, selon le docteur Joseph Pemanakue. Cependant, ces prélèvements ne sont arrivés au laboratoire de Bunia que deux semaines plus tard, en raison du manque de moyens de transport appropriés.

Cette situation contribue à l'aggravation du contexte épidémiologique dans cette région où les activités minières constituent la principale occupation des populations, déplore le responsable sanitaire.

Face à cette recrudescence de cas, le docteur Pemanakue appelle les habitants au strict respect des mesures barrières et les invite à se rendre rapidement dans une structure de santé dès l'apparition de symptômes évocateurs de la maladie.

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Parmi les signes à surveiller figurent notamment : une forte fièvre,des maux de tête,la diarrhée,les vomissements.

Les autorités sanitaires poursuivent la surveillance épidémiologique afin de limiter la propagation de la maladie dans cette partie de la province de l'Ituri.

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