Congo-Kinshasa: Plus de 1 200 enseignants de Kindu dénoncent des retards de paiement de salaire à la Rawbank

Plus de 1 200 enseignants provenant d'au moins 50 écoles de la ville de Kindu, dans la province éducationnelle Maniema 1, attendent toujours leur identification à la Rawbank. Dans une interview accordée à Radio Okapi lundi 6 juillet, ils dénoncent leur transfert vers cette banque sans information préalable. Ils regrettent également de ne pas avoir perçu leur salaire du mois de juin et craignent un retard similaire pour celui de juillet. De son côté, la Rawbank assure que l'opération d'identification sera achevée dans un délai de deux semaines.

Sous un soleil accablant, dans les couloirs et les différents espaces du bâtiment de la Rawbank à Kindu, des centaines d'enseignants patientent chaque jour dans l'espoir d'être enregistrés.

L'un d'eux décrit une situation qu'il qualifie de difficile :

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« Un nouveau calvaire s'abat sur les enseignants. Depuis plus de huit ans, nous étions payés normalement. Aujourd'hui, nous sommes transférés à la Rawbank sans avoir été préalablement informés. Le mois de juin est déjà passé et nous n'avons toujours pas reçu notre salaire. Nous craignons que le salaire de juillet connaisse le même sort. Depuis plus de deux semaines, nous effectuons des allers-retours ici sans être enregistrés. C'est pourquoi nous appelons les autorités à se saisir rapidement de cette situation avant qu'elle ne se détériore davantage. »

Une réforme de la bancarisation de la paie

Pour la Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie des enseignants (DINACOPE), cette situation s'inscrit dans le cadre d'une réforme destinée à améliorer l'organisation du paiement des enseignants.

Son directeur, Ngandu Mwanalukengu, invite les concernés à garder leur calme et à comprendre les objectifs de cette démarche :

« La paie des enseignants est bancarisée dans le cadre d'une réforme. Auparavant, les enseignants d'un même établissement étaient payés dans différentes banques : certains à la TMB, d'autres à la Rawbank. Afin de mettre fin à cette situation, l'État congolais a décidé que tous les enseignants d'une même école soient désormais payés dans une seule banque et sur une même liste de paie. C'est une réforme que les enseignants doivent comprendre et accepter ».

La Rawbank appelle à l'apaisement

Contacté à ce sujet par Radio Okapi, le gérant de la Rawbank à Kindu, Alain Alimasi, appelle les enseignants à l'apaisement. Il assure que l'opération d'identification suit son cours et garantit que la situation sera régularisée dans un délai de moins de deux semaines.

En attendant, les enseignants concernés espèrent un dénouement rapide afin de percevoir leurs salaires et d'éviter de nouveaux retards dans les prochains mois.