On peut reprocher beaucoup de choses à Mbigou : des routes qui jouent à cache-cache avec le goudron, des chantiers qui semblent avoir pris des vacances prolongées... Mais s'il y a un domaine où la commune décroche une mention très honorable, c'est bien celui du pain.

Ici, le pain n'est pas un objet de décoration. Il est lourd, bien cuit et suffisamment consistant pour tenir compagnie à votre estomac pendant plusieurs heures. À Mbigou, le boulanger ne vend pas du vent emballé dans une croûte. Il vend du pain... du vrai !

Ailleurs, certains pains donnent l'impression d'avoir suivi un régime minceur tellement ils sont légers. On les achète le matin et, avant même d'arriver à la maison, on se demande déjà où ils sont passés. À Mbigou, en revanche, le pain remplit sa mission : remplir le ventre.

Les habitants le savent bien. Avec un bon morceau de pain de Mbigou et une tasse de café ou de thé, le petit-déjeuner devient un repas digne de ce nom. Même la faim hésite à revenir avant midi !

Finalement, si les routes de Mbigou faisaient preuve de la même solidité que son pain, les automobilistes auraient déjà oublié les nids-de-poule. En attendant, une chose est sûre : ici, le pain ne déçoit pas et c'est déjà une très bonne nouvelle !