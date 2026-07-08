Gabon: Ministère des Travaux Publics - Agir au plus près des réalités

7 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTP

Ce lundi 6 juillet 2026, je me suis rendu dans le 3e arrondissement de la commune de l'Estuaire afin d'inspecter l'état d'avancement des travaux de réhabilitation sur les axes Carrefour Rio - Feux tricolores de La Peyrie et Gouvernorat de l'Estuaire - Petit Paris.

Aux côtés du Maire de Libreville, Eugène Mba, des autorités municipales, des responsables de l'entreprise CITP et des équipes techniques de mon département, j'ai pu constater les progrès réalisés sur ces chantiers qui répondent à une priorité : améliorer durablement la mobilité urbaine et offrir aux populations des infrastructures routières sûres et fonctionnelles.

L'un des enjeux majeurs de ces travaux est de garantir un accès fluide et sécurisé au nouveau centre de santé situé sur l'axe La Peyrie-Carrefour Rio, afin de faciliter la prise en charge des usagers et d'améliorer leur quotidien.

Chaque descente sur le terrain est pour moi l'occasion de m'assurer que les engagements pris se traduisent en réalisations concrètes. Notre ambition demeure inchangée : construire des infrastructures de qualité, au service des citoyens et du développement de notre pays.

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Sous la haute impulsion de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, nous poursuivons avec détermination la modernisation de notre réseau routier pour un Gabon plus accessible, plus sûr et plus résilient.

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