Tunisie: El Guettar - Le musée d'El Guelaâ, un trésor en sursis

C'est un cri d'alarme qui résonne depuis les murs chargés d'histoire du centre de Benchihou. À El Guettar, le musée d'El Guelaâ, fruit d'une vie entière de recherches menées par l'infatigable Hédi Abid, vacille aujourd'hui entre dégradation matérielle et imbroglio administratif avec la municipalité.

Alors que ce sanctuaire abrite des pièces uniques -- des vestiges de la Seconde Guerre mondiale aux manuscrits médicaux du XVIIIe siècle --, ce pilier de l'identité locale fait face à des actes de vandalisme répétés et à une menace de fermeture imminente. Entre la passion d'un homme et l'inertie des institutions, l'urgence est là : restaurer ce lieu n'est plus une option, c'est un devoir de mémoire pour que le patrimoine d'El Guettar ne finisse pas dans les décombres de l'oubli.

Derrière les murs du musée d'El Guelaâ se cache l'âme d'une ville. Hédi Abid, plus connu sous le nom de «Hédi Ech-Chef», est l'homme qui porte ce projet à bout de bras. Chercheur infatigable et figure incontournable de la cité, il a consacré des années de sa vie à sonder les profondeurs de l'histoire locale. Véritable encyclopédie vivante, il a su rassembler des milliers de manuscrits, d'objets et de pièces rares couvrant toutes les époques : de la Préhistoire aux périodes coloniales, en passant par les ères antiques et modernes.

Grâce à cette collection exceptionnelle, il a fondé l'exposition El Guelaâ, devenue un pôle d'attraction pour les visiteurs curieux de découvrir les racines d'El Guettar.

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Un patrimoine sous la menace

Pourtant, ce bastion de la mémoire est aujourd'hui en péril. Lors d'un récent échange, Am El Hédi a exprimé son désarroi face à des actes de vandalisme répétés et des tentatives de destruction de certaines pièces exposées. Plus préoccupant encore, des différends administratifs avec la municipalité d'El Guettar, propriétaire des locaux, font peser sur le musée la menace d'une fermeture définitive.

Une issue que le conservateur refuse d'envisager, lui qui rêve au contraire de renforcer cet espace pour en faire un centre de recherche permanent pour les académiciens.

La question demeure : Qui sauvera ce musée? Pourquoi les autorités locales ne font-elles pas de la préservation de ces acquis une priorité, alors que d'autres projets culturels piétinent ?

Un pont entre les générations et les nations

Preuve de l'importance internationale du site, le musée a récemment accueilli une délégation de médecins tunisiens et français. Avec l'éloquence et la précision qu'on lui connaît, Hédi Abid leur a retracé les moments forts de l'histoire régionale, notamment la bataille décisive du 23 mars 1943 durant la Seconde Guerre mondiale. Il a également fasciné son auditoire en présentant un document inédit datant du début du XVIIIe siècle, témoignant de l'existence d'un chirurgien originaire d'El Guettar à cette époque.

Aujourd'hui, il est impératif que ce patrimoine matériel et immatériel bénéficie d'un aménagement et d'une restauration digne de ce nom. Préserver le Musée d'El Guelaâ, c'est garantir que l'histoire d'El Guettar ne soit pas simplement un souvenir, mais un pilier du développement touristique et culturel de la région.