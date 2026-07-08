Nigeria: L'Archidiocèse de Kaduna confirme le décès en détention, des suites de privations et de mauvais traitements, du catéchiste Victor Paul, enlevé en février

Kaduna — La succession incessante d'attaques, d'enlèvements et d'assassinats, qui touche également les communautés chrétiennes, se poursuit.

On a appris ces derniers jours que Victor Paul, catéchiste catholique enlevé à son domicile dans le district de Kagarko, dans l'État de Kaduna, est décédé en captivité. L'Archidiocèse de Kaduna l'a confirmé dans un communiqué de presse du 2 juillet dernier, dans lequel on peut lire que quatre autres personnes sont décédées aux côtés du catéchiste.

Victor Paul avait été enlevé avec son épouse enceinte, leur fils - qui a ensuite été tué - et 30 autres personnes lors d'une attaque terroriste perpétrée le 9 février 2026 contre les communautés de Kutaho et de Kugur (voir Fides 12/2/2026).

Le père Christian Okewu Emmanuel, chancelier de l'Archidiocèse de Kaduna, a déclaré dans un communiqué que le catéchiste avait été gravement torturé et laissé mourir de faim, tandis que les autres avaient été brutalement assassinés par leurs ravisseurs. À l'heure actuelle, le gouvernement de l'État de Kaduna et la direction de la police n'ont pas encore publié de déclaration officielle concernant la mort des victimes.

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Sur les 30 personnes enlevées en février, pour lesquelles une rançon avait été réclamée, 11 personnes, dont des femmes et des enfants, parmi lesquelles l'épouse du catéchiste, ont été libérées le 5 avril dernier. Par la suite, neuf autres hommes ont été libérés le vendredi 1er mai 2026.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers Dieu que les quatre hommes restants aient eux aussi retrouvé la liberté le 30 juin 2026. Alors que nous nous réjouissons de leur retour sains et saufs, nos coeurs sont encore remplis de douleur face à la perte tragique de ceux qui ne sont pas revenus vivants », a déclaré le père Emmanuel.