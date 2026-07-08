Ile Maurice: Le taux de remplissage des réservoirs chute à 66,1 %

Le taux de remplissage global des réservoirs au 6 juillet est de 66,1 %. Le chiffre est en net recul par rapport à la même période l'année dernière, où les réserves affichaient 88,4 %, selon les données de la Water Resources Commission. La situation pourrait toutefois se compliquer davantage. Selon l'analyse des conditions atmosphériques régionales, indique la station météorologique de Vacoas, les précipitations devraient rester bien en dessous des normales saisonnières au cours des prochains mois. Les prévisions font état de 80 mm de pluie pour ce mois de juillet et de 63 mm en août, soit environ 60 % de la moyenne à long terme.

Cette baisse générale des réserves se fait particulièrement sentir à Mare-aux-Vacoas, qui affiche un taux de remplissage de 45,6 %, contre 80,4 % à la même période en 2025. Le constat est similaire pour La Ferme, dont le niveau s'établit à 46,8 %, alors qu'il atteignait 79,5 % un an plus tôt. La Nicolière, qui affichait un taux de remplissage de 100 % en juillet 2025, se situe aujourd'hui à 72,8 %. Le Bagatelle Dam recule pour sa part à 75,6 %, contre 88,3 % l'année dernière, tandis que le Midlands Dam et Piton-du-Milieu enregistrent respectivement des taux de 81 % et 89 %, après avoir frôlé les 100 % à la même période en 2025.

Rappelons que cette tendance à la baisse s'observe au cours des derniers mois. Au 6 mai, soit au début de la saison hivernale, le taux de remplissage global des réservoirs s'établissait à 68,2 %. Parmi, Mare-aux-Vacoas affichait un taux de remplissage de 51,5 %. Dans ce contexte marqué par une diminution des réserves, MareLongue fait exception. Le réservoir affiche un taux de remplissage de 86,9 %, en progression par rapport aux 79,1 % enregistrés à la même date l'année précédente.