Burkina Faso: 105e anniversaire du PCC - Sous le signe d'une amitié sincère avec le pays

L'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a célébré le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois (PCC) autour d'un colloque retraçant l'histoire, les acquis et les performances du parti, mardi 7 juillet 2026, à Ouagadougou, au sein de l'enclave diplomatique.

Fondé en juillet 1921, le Parti communiste chinois (PCC), qui compte à ce jour 101,29 millions de membres, souffle cette année 2026, sa 105e bougie. Pour marquer d'une pierre blanche cette date anniversaire du plus grand Parti de la République populaire de Chine, l'ambassade de Chine au Burkina Faso a organisé un colloque pour expliquer les principes directeurs qui font aujourd'hui le développement et la grandeur de l'Empire du Milieu, mardi 7 juillet 2026.

La rencontre a commencé par une exposition de tableaux descriptifs de l'évolution du PCC et des luttes qui ont permis de hisser la Chine comme une puissance incontestée. Des récits et légendes, qui accompagnent les images, ont fait vivre aux participants l'histoire d'un pays, d'un peuple qui, en se focalisant sur sa culture et ses valeurs intrinsèques, a réussi la prouesse de bâtir un développement socio-économique certain durable pour le bonheur de peuple chinois. Un pan de cette histoire magnifie les relations diplomatiques et amicales entre la Chine et le Burkina Faso, notamment la période de la Révolution démocratique et populaire avec des images de la visite d'Etat tant appréciée des Chinois du capitaine-Président Thomas Sankara en 1984.

A cette occasion, l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a d'abord salué le discours prononcé par le Président chinois Xi Jinping, lors de la grande cérémonie que celui-ci a dirigée le 1er juillet courant au Grand Palais du Peuple à Beijing où il a appelé à l'unité face aux défis mondiaux de l'heure. Selon le diplomate chinois, son pays a fait un pas de géant depuis l'avènement du PCC.

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Une confiance politique mutuelle

Dans tous les domaines de vie politique, économique et de la gouvernance, a-t-il expliqué, la Chine a engrangé des résultats reluisants, la plaçant ainsi à un rang qui impose que les Nations du monde comptent avec elle dans les grandes décisions de la planète. Mais, l'ambassadeur a reconnu que la force de la Chine réside également dans sa politique étrangère sincère et fraternelle.

C'est ainsi que Zhao Deyong a indiqué que la Chine est disposée à renforcer davantage les échanges avec le Burkina Faso en matière de gouvernance, approfondir l'apprentissage et l'inspiration mutuels et explorer ensemble des voies de modernisation adaptées aux réalités de chacun, afin d'être de véritables partenaires dans la poursuite commune de la modernisation. « Au cours des huit dernières années, sous l'orientation stratégique des chefs d'Etat des deux pays, les relations bilatérales ont connu un développement constant.

La confiance politique mutuelle s'est continuellement consolidée, les résultats de la coopération pragmatique se sont multipliés et les échanges humains et culturels se sont intensifiés, ouvrant un nouveau chapitre de solidarité, de coopération et de bénéfices mutuels des deux pays », a-t-il dit. L'ambassadeur Zaho Deyong a ajouté que la Chine sera toujours « un ami sincère et un partenaire fiable, prêt à préserver la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du Burkina Faso ». « La Chine est prête à travailler main dans la main avec le Burkina Faso pour faire progresser ensemble la modernisation, enrichir le contenu du partenariat stratégique sino-burkinabè et apporter davantage d'énergie positive à la paix, au développement et à la prospérité du monde », a conclu le diplomate.