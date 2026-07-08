Afrique: Mondial 2026, l'Egypte si proche, Messi si haut - L'Egypte éliminée par l'Argentine

Le football a livré un match incroyable, épique et cruel en huitième de finale avec l'élimination des Pharaons, qui menaient 2-0 jusqu'à la 79e, par l'Argentine de Messi (2-3).

Quel spectacle ! Quel scénario ! Quelle cruauté !

Mardi après-midi, le stade Mercedez-Benz d'Atlanta a été le théâtre d'un match à l'intensité exceptionnelle entre l'Egypte et l'Argentine.

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Arrivés sur la pointe des pieds après sa qualification aux tirs au but face à l'Australie, les Pharaons ont rapidement trouvé la bonne recette face à l'Albiceleste : un bloc bien organisé et des flèches bien affûtées pour mener les contres.

Et ce sont les Egyptiens qui débloquent le score à la 13e : corner joué en retrait, long centre d'Attia et tête Yasser Ibrahim.

Piqués au vif, les Argentins vont vite réagir et obtiennent un penalty, après une faute d'Haissem Hassan sur Tagliafico. Messi le tire, plutôt mal, à mi-hauteur, Shobeir l'arrête (21e). L'Egypte reste en tête.

Le dernier rempart égyptien va encore être décisif à la 28e, avant de voir son poteau le suppléer sur un coup-franc de Messi (31e).

Très bien organisée, l'Egypte fait douter l'Argentine et double même le score à la conclusion d'un contre d'école, mené par Haissem Hassan, relayé par Salah et conclu par Zico (58e). Un but finalement refusé pour une faute sur Lopez en début d'action.

En revanche, rien ne peut faire annuler le but de Zico, servi par Hassan, à la 67e. Epatant.

Le monde du foot est alors éberlué, et séduit, par les septuples champions d'Afrique, qui n'avaient jamais remporté la moindre rencontre d'un Mondial avant de poser le pieds en Amérique.

Au bord du gouffre, les champions du monde en titre peuvent toutefois compter sur un joueur d'exception, Lionel Messi. Du haut de ses 39 ans, le génie va relancer son équipe en offrant la réduction de l'écart à Romero (79e), avant d'égaliser d'un coup de fusil à la 83e.

C'est finalement sur und contre attaque meurtrière que Fernandez, admirablement servi par Lautaro, que l'Argentine crucifie l'Egypte, à la 90e+2.

Une issue d'une grande cruauté pour l'Egypte, qui n'a pas su maintenir la furia argentine dans le dernier quart d'heure.

Les Pharaons quittent le tournoi par la grande porte, mais laissent le Maroc bien seul pour porter, désormais, le football africain vers une hypothétique première victoire finale en Coupe du monde.