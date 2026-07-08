Afrique: Ahmadou Al Aminou Lo recommande aux banques centrales africaines de recourir au financement participatif

Dakar — Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lo, a invité les banques centrales africaines, mardi, à Dakar, à explorer les opportunités du financement participatif et à lui trouver un "cadre légal".

"Il faut développer les financements participatifs. C'est un appel que je lance aux banques centrales africaines. La BCEAO l'a fait dans sa dernière loi bancaire, parce que le financement participatif est plus vieux que nos systèmes bancaires", a-t-il dit.

Le Premier ministre, banquier et ancien directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, a fait cette recommandation aux banques centrales lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire (FORA'ESS).

"Le financement participatif, c'est ce que nous appelons ici les tontines", a-t-il précisé, estimant qu"'il faut lui donner un cadre légal".

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"Nous devons aller vers des mécanismes innovants", a ajouté Ahmadou Al Aminou Lo.

Le financement participatif et le waqf, deux mécanismes fondés sur la solidarité et le partage, constituent des modes de financement innovants, selon M. Lo.

Ils promeuvent tous les deux les oeuvres de bienfaisance, par la collecte de ressources excédentaires au profit de ceux qui en ont besoin pour mener une activité économique, a-t-il souligné.

"L'économie sociale et solidaire : moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique" est le thème des échanges et des travaux de cette édition du FORA'ESS consécutive à celle de 2024 à Yaoundé.

Le forum de trois jours met en exergue les innovations et les potentialités dont l'économie sociale et solidaire est porteuse comme levier de croissance en Afrique.