Sénégal: Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 décroche son baccalauréat avec la mention Assez Bien

Dakar — Un détenu du Camp pénal de Liberté 6, à Dakar, a obtenu son baccalauréat avec la mention Assez Bien, a appris l'APS, mardi, de la direction générale de l'administration pénitentiaire.

"L'Administration pénitentiaire a le plaisir de saluer la réussite d'un détenu du Camp pénal de Liberté 6 à l'examen du baccalauréat, couronnée par l'obtention de la mention Assez Bien", indique l'administration pénitentiaire sur sa page officielle.

Selon la même source "ce résultat montre la nécessité de donner la chance aux détenus de bénéficier des offres éducatives en milieu carcéral".

"Cette réussite illustre l'importance de l'accès à l'éducation en milieu carcéral ainsi que les efforts, la persévérance et la détermination des personnes détenues qui s'engagent dans un parcours de formation", indique la direction.

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A l'en croire, cette performance témoigne également de l'engagement constant de l'Administration pénitentiaire et de l'ensemble de ses partenaires à promouvoir l'instruction, la formation et la préparation à la réinsertion sociale, conformément à leur mission de service public.

L'Administration pénitentiaire n'a pas manqué d'exprimer "également sa profonde reconnaissance aux enseignants et à tous les acteurs qui ont contribué à cet accompagnement, dont le dévouement participe à faire de l'éducation un véritable levier de réinsertion".

Elle estime qu'à travers cette réussite, c'est le pouvoir de l'éducation, de la persévérance et de l'espérance qui est une nouvelle fois mis en lumière.