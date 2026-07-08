Sénégal: La BNDE dispose d'un capital de 52 milliards FCFA détenus à 95% par l'Etat (DG)

Kaolack — La Banque nationale pour le développement économique (BNDE) est la deuxième institution financière du Sénégal avec le plus grand capital, avec 52 milliards francs CFA détenus à 95% par l'Etat, a fait valoir son directeur général, Mamadou Faye.

"Des 29 banques que compte le Sénégal, la BNDE est la deuxième la mieux capitalisée, avec 52 milliards francs CFA détenu à 95% par l'Etat. Les résultats enregistrés en 2025 traduisent avec éloquence la pertinence des choix opérés", a-t-il fait valoir.

Mamadou Faye s'exprimait lors de l'inauguration de la nouvelle agence de la BNDE à Kaolack (centre). La cérémonie d'inauguration a été présidée par l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack Mamadou Habib Kamara en présence de plusieurs acteurs

"Notre bilan total a atteint 855 milliards de francs CFA, en progression de 22% sur une seule et de plus sur une année. Notre PNB progresse de 14%, tandis que notre résultat net atteint 5,6 milliards de francs CFA, soit le meilleur résultat issu de l'activité commerciale jamais enregistré depuis la création de la BNDE", a révélé M. Faye.

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Il a signalé, par ailleurs, que tous les indicateurs de gestion de la BNDE sont désormais orientés positivement et que tous les ratios prudentiels exigés par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) sont aujourd'hui respectés.

M. Faye a affirmé que ces performances traduisent une réalité simple : "celle d'une banque qui accomplit pleinement sa mission de financement durable du développement économique et social" du Sénégal.

"Nous avons renforcé notre gouvernance, modernisé notre organisation, restauré une discipline de gestion exigeante, amélioré nos diapositifs de contrôle interne et de gestion des risques, accéléré la digitalisation de nos services, replacé la performance commerciale au coeur de notre action et, surtout, rétabli la confiance. Aujourd'hui, cette confiance est pleinement revenue", a poursuivi le directeur général de la BNDE.

Selon Mamadou Faye, depuis son ouverture, l'agence BNDE de Kaolack depuis 2015, accompagne "plus de 4 000 clients et a mobilisé plusieurs dizaines de milliards de francs CFA de financements au profit de l'économie régionale, dont près de 30 milliards de francs CFA en faveur du secteur industriel".

Elle a également mobilisé plus de 50 milliards de francs CFA destinés à l'agriculture et au commerce et plus de 20 milliards de francs CFA consacrés aux autres secteurs productifs notamment les BTP (bâtiments et travaux publics).

"Lors de la dernière campagne agricole, la BNDE a mobilisé 70 milliards de francs CFA pour financer les opérateurs. Parallèlement, nous avons significativement renforcé notre participation aux opérations de mobilisation de ressources de l'Etat, en souscrivant, entre 2025 et 2026, à hauteur de 190 milliards de francs CFA aux émissions réalisées sur le marché financier sous-régional", a-t-il souligné

Cette contribution, ajoute M. Faye, conforte la position d'investisseur institutionnel de premier plan de la BNDE.

"Tous ces efforts ont été faits parce que notre mission ne consiste pas uniquement à financer des projets. Elle consiste également à accompagner l'Etat lorsque les circonstances l'exigent, à soutenir la résilience de notre économie et à contribuer, dans le strict respect des exigences de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à la stabilité du système financier national", a-t-il dit.

L'ambition du DG de la BNDE est de "bâtir une banque toujours plus proche de ses clients, plus performante, plus innovante et capable d'offrir des services répondant aux meilleurs standards internationaux", tout en demeurant fidèle à sa vocation première: "financer durablement le développement économique et social du Sénégal", a insisté Mamadou Faye.