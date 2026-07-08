Sénégal: Kaolack - La distribution des intrants agricoles achevée à plus de 90 % dans plusieurs zones

Kaolack — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Dr Cheikhou Oumar Ba, a assuré, mardi, que la distribution des intrants agricoles est achevée à plus de 90% dans plusieurs zones de la région de Kaolack (centre).

"Partout où on est passé, il y a une confiance qui se manifeste, d'autant que la mise en place des intrants agricoles est déjà terminée à plus de 90% dans certaines zones, de même que pour la cession", a notamment dit M. Ba au terme d'une visite de plusieurs points de distribution de la région.

Accompagné des autorités administratives et territoriales ainsi que ses collaborateurs, le ministre dit avoir mis en avant une "directive très importante" du Président Bassirou Diomaye Faye pour cette présente campagne agricole.

"Cette directive est de mettre en avant la concertation dans tout processus. On doit être en mesure de dialoguer régulièrement avec les parties prenantes. Et c'est ce que nous avons fait à l'entame de la campagne agricole", a-t-il laissé entendre, justifiant ainsi cette descente sur le terrain pour rencontrer les producteurs.

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"Le cap, selon lui, c'est le référentiel, et la méthode choisie doit créer les conditions de développement des acteurs et du pays".

Abordant le processus de digitalisation de l'agriculture au Sénégal, en cours d'expérimentation à Tivaouane et à Nioro du Rip, il a décidé de l'étendre sur l'ensemble du territoire national dans le but de moderniser le secteur et garantir la transparence dans la distribution des intrants agricoles.

"Ce processus, a-t-il affirmé, va révolutionner la campagne agricole à travers plusieurs étapes concrètes, à travers un enrôlement biométrique et numérique des producteurs et des coopératives dans une base de données nationale".

Dr Cheikhou Oumar Ba a également souligné que la digitalisation de la chaîne logistique permet de suivre en temps réel la distribution des intrants agricoles, réduisant ainsi les risques de détournement et les erreurs de distribution.

"Cette plateforme participe aussi à l'amélioration de la productivité, en permettant aux agriculteurs d'avoir une meilleure prévisibilité pour planifier leurs cultures", a-t-il ajouté, assurant que le ministère est en train de voir, sur le plan technique, sa faisabilité.

"Nous avons déjà pris dans ce sens un certain nombre d'engagements dans le budget", a-t-il assuré, ajoutant qu' il reste engager à être beaucoup plus proche des agriculteurs et des éleveurs afin d'apporter des réponses à leurs préoccupations.