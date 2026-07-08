Afrique de l'Ouest: Les CROUS de Diamniadio et d'Abidjan II scellent un partenariat pour partager leurs expériences

Diamniadio — Les Centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales (CROUS) des universités Amadou Mahtar Mbow (Sénégal) et Nangui Abrogoua (Côte d'Ivoire) ont signé, mardi, à Diamniadio, une convention de partenariat visant à promouvoir le partage d'expériences, les échanges de bonnes pratiques, ainsi que le développement de projets communs pour l'amélioration des services sociaux destinés à leurs étudiants, a constaté l'APS.

"C'est un moment historique pour nos deux institutions et pour la coopération universitaire sous-régionale", a déclaré Fama Dieng Ndiaye, directrice du CROUS de Diamniadio à l'issue de la cérémonie de signature, en présence de la directrice du CROUS d'Abidjan II, Kanndanan Insiata Goïta Ouattara.

"Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont deux nations soeurs, deux peuples unis par les mêmes ambitions qui se retrouvent et choisissent de conjuguer leurs forces autour d'une même table pour construire ensemble des initiatives pour leur jeunesse", a-t-elle ajouté.

"Aujourd'hui nous n'accueillons pas de simples partenaires, mais des frères et des soeurs porteurs d'expérience et de savoir qui enrichiront nos pratiques au bénéfice de nos étudiants. C'est dans cette authenticité mutuelle que réside notre force commune", a-t-elle également dit.

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La directrice du CROUS de Diamniadio a déclaré vouloir apprendre des réussites universitaires de la Côte d'Ivoire, partager ses modèles, mais également présenter les acquis de sa structure, tout en mettant en place un cadre d'échange pérenne avec le Centre régional des oeuvres universitaires d'Abidjan II (CROUS A2).

Selon Mme Ndiaye, cette coopération est la preuve que ces structures ont décidé de se développer par elles-mêmes en puisant dans leur propre force et la solidarité africaine, "car l'Afrique en est capable".

La directrice du CROUS d'Abidjan II, Kanndanan Insiata Goïta Ouattara, a expliqué à son tour que cette visite, s'inscrit dans une volonté commune de renforcer la coopération entre les deux institutions qui poursuivent une même ambition : "offrir aux étudiants un cadre de vie propice à leur réussite académique à travers des oeuvres sociales de qualité".

Elle a ajouté que son déplacement à Diamniadio entre dans le cadre "du partage d'expériences et de bonnes pratiques dans les domaines de la gouvernance, la restauration universitaire, l'hébergement, de la digitalisation des services, la gestion des infrastructures, la santé, ainsi que des activités socioculturelles et sportives".

Mme Ouattara a également précisé que les deux Centres régionaux des oeuvres universitaires sociales visent "un renforcement des échanges techniques afin d'identifier des solutions innovantes susceptibles d'améliorer durablement la qualité des prestations offertes à nos étudiants, nos enfants".

Pour elle, la signature de cette convention de partenariat entre le CROUS de Diamniadio et le CROUS d'Abidjan II, est "un acte symbolique" qui traduit un engagement commun à développer une coopération durable fondée sur "la confiance, le partage de compétences, le renforcement de capacités et la mise en oeuvre de projets d'intérêt commun".