Sénégal: Avec le projet WIDU.africa, des Sénégalais vivant en Europe soutiennent des initiatives entrepreneuriales au pays

Dakar — La direction des Sénégalais de l'extérieur annonce avoir procédé, mardi, à Dakar, au lancement de WIDU.africa, une initiative permettant aux Sénégalais vivant en Europe de soutenir les projets entrepreneuriaux de leurs proches restés au pays.

La GIZ, l'agence gouvernementale allemande de coopération internationale, un partenaire de cette initiative, a pris part à son lancement.

"Ce projet [...] permet aux Sénégalais vivant en Europe de soutenir le projet entrepreneurial d'un proche, grâce à un mécanisme de co-investissement", explique un communiqué de la direction des Sénégalais de l'extérieur.

Selon la même source, la cérémonie de lancement de cette initiative s'est déroulée en présence d'El Hadji Abdoul Karim Cissé, le directeur des Sénégalais de l'extérieur, de Katja Roeckel, la directrice de la GIZ au Sénégal.

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Y ont également pris part Simon Vanden Broeken, au nom de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, et Bahati Ngongo, le directeur en Afrique de l'Ouest et du Centre de la Fondation Gates, ainsi que des représentants d'associations de Sénégalais vivant à l'étranger et d'institutions partenaires.

"Le Sénégal bénéficie d'une diaspora particulièrement dynamique, dont les transferts financiers constituent un levier majeur pour le développement économique national. WIDU.africa entend valoriser davantage ces transferts en les transformant en investissements productifs au profit des micros et des petites entreprises", assure la direction des Sénégalais de l'extérieur.

Le projet WIDU.africa, déjà en cours d'exécution dans 10 pays africains, sera mis en oeuvre au Sénégal jusqu'à la fin de 2028.

Son objectif est de renforcer l'entrepreneuriat local, de créer des emplois durables, de favoriser l'autonomisation économique des jeunes et des femmes et de valoriser "le rôle stratégique [des expatriés sénégalais] dans le développement économique" du Sénégal.

S'informer "en toute transparence" de l'évolution des projets

Le lancement de WIDU.africa au Sénégal relève d'une démarche de coopération internationale fondée sur l'innovation, le partenariat et l"'impact concret", au bénéfice des Sénégalais, selon la même source.

"En faisant de la solidarité familiale un levier d'investissement productif, le programme ouvre de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs sénégalais. Il constitue aussi une opportunité pour la diaspora désireuse d'investir dans un projet entrepreneurial créateur d'emplois", ajoute-t-elle.

Les Sénégalais vivant en Europe peuvent s'informer des conditions d'éligibilité et déposer leur dossier de candidature sur la plateforme www.widu.africa.

Ils peuvent, par le même moyen, s'informer "en toute transparence" de l'évolution des projets qu'ils soutiennent.

"Après la validation de l'investissement, WIDU apporte une subvention complémentaire, ainsi qu'un accompagnement personnalisé", ajoute la direction des Sénégalais de l'extérieur.

WIDU.africa a permis de mobiliser des investissements privés - de Sénégalais vivant à l'étranger - d'un montant de 12,4 millions d'euros (7,1 milliards de francs CFA), au profit de 7 830 micros et petites entreprises des pays bénéficiaires, selon la même source.

Elle indique que ces investissements ont permis de créer ou de préserver 18 750 emplois, dont 53 % sont occupés par des femmes.

Quatre-vingt-seize pour cent des entrepreneurs bénéficiaires disent avoir amélioré leurs compétences entrepreneuriales, à l'aide des formations proposées.