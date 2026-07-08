Sénégal: Les préparatifs du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté au menu d'une audience entre le ministre des Affaires étrangères et le CINPEC

7 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une délégation du Comité interdiocésain du pèlerinages aux lieux saints de la chrétienté (CINPEC), a été reçue, mardi, par le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, lors d'une audience portant sur les préparatifs de ce périple religieux prévu du 20 août au 09 septembre 2026, a-t-on appris de source officielle.

Au cours de l'entretien, Cheikh Niang "a réaffirmé l'engagement du ministère, à travers l'administration centrale et les missions diplomatiques, à accompagner le CINPEC dans l'accomplissement de sa mission", indique notamment un message de la chancellerie partagé sur le réseau social X, soulignant que les échanges ont porté sur les préparatifs de l'édition 2026 du pèlerinage.

Le ministre a également félicité Monseigneur Augustin Simel Ndiaye pour sa nomination à la tête du CINPEC et salué le rôle de l'Église catholique au Sénégal ainsi que "le travail remarquable accompli par le Comité dans l'organisation du pèlerinage", ajoute la même source.

Monseigneur Ndiaye a, pour sa part, exprimé sa gratitude au ministre pour le soutien constant du département et assuré que les pèlerins porteront dans leurs prières un Sénégal prospère, dans la paix et la stabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté est placée cette année sous le thème "Pèlerins de justice et de Paix".

En raison de la situation conflictuelle au Moyen-Orient, l'édition 2026 est amputée de la traditionnelle étape en Terre sainte. Elle sera ainsi constituée des étapes à Rome et Assise (Italie), Lourdes (France), Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) et Fatima (Portugal).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.