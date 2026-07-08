Dakar — Une délégation du Comité interdiocésain du pèlerinages aux lieux saints de la chrétienté (CINPEC), a été reçue, mardi, par le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, lors d'une audience portant sur les préparatifs de ce périple religieux prévu du 20 août au 09 septembre 2026, a-t-on appris de source officielle.

Au cours de l'entretien, Cheikh Niang "a réaffirmé l'engagement du ministère, à travers l'administration centrale et les missions diplomatiques, à accompagner le CINPEC dans l'accomplissement de sa mission", indique notamment un message de la chancellerie partagé sur le réseau social X, soulignant que les échanges ont porté sur les préparatifs de l'édition 2026 du pèlerinage.

Le ministre a également félicité Monseigneur Augustin Simel Ndiaye pour sa nomination à la tête du CINPEC et salué le rôle de l'Église catholique au Sénégal ainsi que "le travail remarquable accompli par le Comité dans l'organisation du pèlerinage", ajoute la même source.

Monseigneur Ndiaye a, pour sa part, exprimé sa gratitude au ministre pour le soutien constant du département et assuré que les pèlerins porteront dans leurs prières un Sénégal prospère, dans la paix et la stabilité.

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Le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté est placée cette année sous le thème "Pèlerins de justice et de Paix".

En raison de la situation conflictuelle au Moyen-Orient, l'édition 2026 est amputée de la traditionnelle étape en Terre sainte. Elle sera ainsi constituée des étapes à Rome et Assise (Italie), Lourdes (France), Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) et Fatima (Portugal).