Sénégal: Dakar Dem Dikk accélère sa mutation numérique

Un outil stratégique pour améliorer la performance du réseau et préparer l'intermodalité des transports urbains. C'est ainsi qu'est décrit le Centre de contrôle opérationnel que la société Dakar Dem Dik a lancé ce lundi 6 juillet 2026.

Dakar Dem Dikk (Ddd) ouvre une nouvelle séquence de son développement. La société nationale de transport public a procédé, hier, lundi 6 juillet, à l'inauguration de son Centre de contrôle opérationnel (Cco), une infrastructure technologique appelée à transformer durablement les conditions d'exploitation de son réseau. Au-delà de la modernisation des outils de gestion, cet investissement traduit l'ambition des pouvoirs publics de bâtir un système de mobilité plus performant, plus intégré et davantage adapté aux exigences d'une métropole en pleine expansion.

Baptisé du nom de Safiétou Samba Mbodj, figure historique de l'entreprise, le Centre de contrôle opérationnel constitue désormais le cerveau du dispositif d'exploitation de Dakar Dem Dikk. Grâce à la géolocalisation permanente des autobus, à la vidéosurveillance embarquée, au suivi en temps réel des itinéraires et à la remontée instantanée des incidents, les équipes disposeront d'une vision globale du fonctionnement du réseau.

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Cette capacité de supervision permettra d'anticiper les congestions, de réadapter rapidement les dessertes, de renforcer la sécurité des voyageurs et d'améliorer la régularité du service.

Pour le directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, cette réalisation marque l'aboutissement d'un vaste chantier de transformation engagé depuis deux ans. L'entreprise est progressivement passée d'un modèle de gestion essentiellement réactif à une exploitation fondée sur la maîtrise des données, la digitalisation des procédures et l'amélioration continue des performances opérationnelles. Selon lui, cette évolution constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité du transport public face aux défis de l'urbanisation et de la mobilité.

Cette plateforme numérique prépare également une autre étape majeure : la mise en oeuvre d'une billettique totalement dématérialisée et interopérable avec les autres modes de transport structurants, notamment le Train express régional (Ter) et le Bus Rapid Transit (Brt). À terme, un même support de paiement permettra aux usagers d'effectuer leurs déplacements sur plusieurs réseaux, favorisant ainsi une mobilité plus fluide et une meilleure complémentarité des infrastructures de transport.

Le Centre de contrôle opérationnel s'inscrit, par ailleurs, dans les orientations du « New Deal technologique » et la « Vision Sénégal 2050 » qui placent la transformation numérique au coeur de la modernisation des services publics. À quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », cet investissement apparaît comme un atout supplémentaire pour garantir une offre de transport plus fiable, plus sécurisée et conforme aux standards internationaux.

Sur le plan économique, les premiers effets de cette stratégie commencent déjà à se faire sentir. Le directeur général a annoncé que Dakar Dem Dikk a renoué avec un résultat positif à la clôture de l'exercice 2025, après plusieurs années marquées par des contraintes d'exploitation. Une amélioration qu'il attribue à la rationalisation de la gestion, aux investissements réalisés dans les infrastructures ainsi qu'au renforcement de l'efficacité opérationnelle.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Abdoulaye Guèye, a souligné que cette infrastructure illustre la volonté de l'État de construire un système de transport collectif moderne, connecté et capable d'accompagner durablement la croissance économique et le développement urbain du Sénégal.