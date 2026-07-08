Sénégal: Filière rizicole - 9 000 tonnes achetées, un accord État-commerçants pour vider les stocks

Un mémorandum d'entente (MOU) entre l'État et des commerçants partenaires sera signé ce mercredi à Dakar afin de renforcer l'écoulement du riz local, a annoncé le ministère de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué reçu mardi soir.

La cérémonie, prévue à 16 heures au siège du ministère, au Peytavin, réunira des représentants de la Primature ainsi que des ministères chargés des Finances, de l'Agriculture et du Commerce.

Selon le communiqué, le mémorandum vise à formaliser les engagements des commerçants sur les quantités de riz local qu'ils achèteront, à fixer un prix de vente proposé de 280 FCFA le kilogramme, complété par une subvention de 50 FCFA par kilogramme au profit des riziers, et à arrêter les modalités pratiques de distribution sur l'ensemble du territoire.

Le ministère indique que plusieurs commerçants et opérateurs économiques ont déjà manifesté leur volonté d'acheter le riz produit localement et d'assurer sa commercialisation. Il estime que cet engagement devrait contribuer à une meilleure présence du riz local dans les circuits de distribution.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette initiative intervient alors que les riziers ont récemment exprimé leurs préoccupations face aux difficultés d'écoulement de leur production. Le ministère rappelle que le riz local demeure confronté à des défis de compétitivité par rapport au riz importé, notamment en matière de coûts et de commercialisation.

Le département du Commerce réaffirme la volonté de l'État de soutenir la filière rizicole, considérée comme un pilier de la sécurité alimentaire et de la politique de substitution aux importations. Il annonce également l'organisation, d'ici à la fin du mois de juillet, d'une tournée de suivi des mesures et de Comités régionaux de développement (CRD) consacrés à l'écoulement du riz local, en collaboration avec le ministère chargé de l'Agriculture.