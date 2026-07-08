Afrique: Mondial 2026 - Eliminée par l'Argentine, l'Egypte crie au scandale

L'aventure égyptienne à la Coupe du Monde 2026 s'est achevée dans la douleur, mardi à Atlanta, face à l'Argentine tenante du titre. Les hommes d'Hossam Hassan ont pourtant cru longtemps à l'exploit : après l'ouverture du score de Yasser Ibrahim en première période, puis le break inscrit par Ziko au retour des vestiaires, les Pharaons menaient 2-0 face à une Albiceleste apathique.

Mais l'Argentine a totalement renversé la rencontre dans le dernier quart d'heure, grâce à des buts de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández, auteur du but décisif dans le temps additionnel (score final : 3-2). Après le match, les Egyptiens ont crié au scandale d'arbitrage.

Au-delà du scénario cruel, c'est surtout l'arbitrage de François Letexier qui a mis le feu aux poudres côté égyptien. Les Pharaons ont notamment protesté contre l'annulation d'un but d'Hassan à la 58e minute, invalidé pour une faute d'Attia sur Lisandro Martínez au départ de l'action, une décision qui aurait pu permettre à l'Égypte de creuser l'écart bien plus tôt.

Ziko et Hossam Hassan dénoncent un scandale

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Au coup de sifflet final, l'attaquant égyptien Ziko n'a pas caché sa colère. « « Félicitations à l'Argentine pour la Coupe du Monde ! Tournoi truqué ! L'arbitre était injuste. Injuste. Injuste. Il a constamment essayé de nous arrêter et voulait nous faire taire sur le terrain », a-t-il pesté.

Le sélectionneur Hossam Hassan est allé plus loin encore, assumant pleinement ses propos malgré les conséquences possibles. « Je vais dire ce que je pense, quelles qu'en soient les conséquences : ce match était clairement truqué, et le monde entier l'a vu. Et je voudrais ajouter une chose : s'ils veulent tant que l'Argentine gagne, pourquoi ont-ils appelé tout le monde à venir participer ? Tout est question de marketing et d'argent. Ils veulent que Messi, champion du monde, reste en course dans le tournoi. Dans le football beaucoup de choses se jouent en dehors du terrain au gré des intérêts, ce qui s'est passé est injuste. L'Égypte méritait sa qualification, nous avons été supérieurs à l'Argentine. »