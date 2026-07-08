Ile Maurice: Coup de filet international contre la mafia indienne - 24 arrestations, un assassinat politique élucidé

Un coup de filet coordonné entre les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens a permis l'arrestation de 24 personnes liées à des organisations criminelles indiennes, a annoncé mardi le ministère de la Justice américain. Parmi les crimes visés figure l'assassinat, en 2023, du militant sikh canadien Hardeep Singh Nijjar, tué au Canada.

L'opération cible trois réseaux criminels transnationaux impliqués dans des assassinats commandités, des enlèvements, des extorsions et le trafic de drogue et d'êtres humains. Sur les 24 personnes arrêtées, 11 l'ont été en Californie. Dix suspects sont toujours recherchés.

Au coeur du dispositif, Lawrence Bishnoi, chef criminel de 33 ans originaire du Pendjab, emprisonné en Inde. Selon l'accusation, il se présentait comme un «patriote» profondément religieux, mais utilisait cette image pour recruter des membres à travers plusieurs continents, orchestrant personnellement assassinats politiques, fusillades et enlèvements. Le meurtre de Hardeep Singh Nijjar lui serait directement imputable.

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Un autre gangster emprisonné en Inde, Jaggu Bhagwanpuria, 38 ans, est également poursuivi. Ex-associé de Bishnoi, il a fondé son propre réseau, qui compterait aujourd'hui plus de 1 000 membres aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il est inculpé aux côtés de 16 prévenus pour trafic d'armes et de drogue, assassinats commandités et enlèvements. Un troisième suspect, Ravinder Singh Dhanda, 57 ans, a été arrêté au Canada pour un vaste trafic de cocaïne et de méthamphétamine entre les deux pays.

«L'opération coordonnée d'aujourd'hui s'en prend au coeur de trois organisations transnationales brutales qui ont terrorisé des familles, exploité des communautés et détruit des vies», a déclaré Patrick Grandy, directeur adjoint du bureau du FBI de Los Angeles.