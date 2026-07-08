Ile Maurice: La réforme des pensions au menu de la réunion d'aujourd'hui

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, présidera aujourd'hui un comité économique ministériel chargé de finaliser le Finance Bill, qui donnera force de loi aux mesures annoncées dans le Budget 2026-2027. Cette nouvelle instance tiendra sa première réunion ce mercredi à 14 h 30.

Selon les informations disponibles, ce comité, présenté comme une Ministerial Economic Team, réunira autour du Premier ministre, la Deputy Prime Minister ainsi que quatre autres ministres. L'objectif est de mettre en place une équipe restreinte afin d'accélérer l'examen des réformes économiques nécessitant une expertise technique approfondie.

Parmi les principaux dossiers à l'ordre du jour figure la réforme du système de pension. Le gouvernement affirme que cette question sera étudiée en profondeur par ce comité afin de garantir la viabilité du régime face aux défis démographiques et aux contraintes budgétaires.

Les syndicats continuent toutefois de contester cette approche. Ils estiment qu'avant toute modification du dispositif actuel, un véritable débat national réunissant les partenaires sociaux, les experts et les autres parties prenantes demeure indispensable.