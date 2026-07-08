Congo-Kinshasa: Le Gouvernement et la Banque Mondiale s'engagent à accélérer la diversification économique et la création d'emplois durables !

Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, a lancé, vendredi 03 juillet, les consultations pour le nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPF) avec la Banque mondiale, un plan décennal visant la diversification de l'économie congolaise et la création d'emplois.

La Cheffe du Gouvernement a convié tous les membres de l'Exécutif concernés à participer à cette coordination stratégique.

Une séance de travail de grande qualité saluée par Albert G. Zeufack, directeur pays de la Banque mondiale.

Des milliards de dollars à investir

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Selon Albert G. Zeufack, la Banque mondiale pourra mobiliser jusqu'à 11 milliards de dollars pour accompagner la RD Congo et espère en faire davantage. « Nous comptons utiliser l'effet de levier pour attirer davantage de financements du secteur privé. Si nous travaillons ensemble pour réformer et garantir un climat des affaires attractif, nous pourrons tripler ce chiffre », a-t-il précisé.

Les leçons tirées de l'évaluation du dernier programme permettent de mieux préparer la suite. La Banque mondiale a ainsi proposé trois axes d'intervention qui feront l'objet de discussions approfondies avec les ministres sectoriels au cours des prochaines semaines.

La diversification économique, une priorité absolue

Les consultations entamées sous la conduite de la Première Ministre, garantissant un alignement parfait avec le premier pilier du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG 2024-2028) prônant la création de plus d'emplois. L'Exécutif national collabore donc avec l'institution financière sur des projets structurants : infrastructures de base (routes, chemins de fer), éducation pour le développement du capital humain, et réformes visant l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit d'une condition essentielle pour attirer le secteur privé.

Par ailleurs, Albert G. Zeufack a réitéré la volonté de la Banque mondiale d'accompagner la RDC dans la réalisation de son compact énergétique, avec pour ambition de fournir de l'électricité à 60 % de la population.

Prochaines étapes avant l'adoption

Ces investissements se traduiront concrètement par la création de nombreux emplois de qualité. En septembre, le Gouvernement et l'institution de Bretton Woods se réuniront à nouveau pour finaliser ces travaux. Le Cadre de Partenariat sera ensuite soumis au Conseil d'administration de la Banque mondiale en novembre 2026.

La Pros.