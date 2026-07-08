La promulgation de la loi sur le contenu local marque une étape historique. L'objectif est de renforcer la participation des entreprises congolaises dans les chaînes de valeur et maximiser les retombées économiques des ressources naturelles au profit des populations locales.

Cette avancée majeure est l'aboutissement d'une réforme initiée sous le leadership de Son Excellence Louis Watum Kabamba, alors Ministre de l'Industrie et du Développement des PME-PMI.

Le point de départ : Août 2024

Par l'Arrêté ministériel n°003/CAB/MIN.IND.DPME.PMI/2024 du 30 août 2024, le Ministre Louis Watum Kabamba a mis en place une commission paritaire Gouvernement secteur privé. Une mission claire: : Relire la loi n°17/001 du 8 février 2017 sur la sous-traitance dans le secteur privé et élaborer l'avant-projet de loi sur le contenu local.

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Ambition : Moderniser le cadre juridique et imposer une plus grande implication des entreprises et de l'expertise congolaises dans l'économie nationale.

L'adoption : juin 2025

Après plusieurs mois de travaux techniques et de concertations, les deux projets de loi ont été présentés par le Ministre Louis Watum Kabamba.

Ils ont été adoptés le 6 juin 2025 par le Conseil des Ministres, lors de la 46e réunion ordinaire présidée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant transmission au Parlement pour examen et adoption.

Aujourd'hui : la promulgation

La promulgation de la loi sur le contenu local consacre ce travail de fond.

Elle traduit la pertinence des réformes engagées sous l'impulsion de Louis Watum Kabamba :

Promouvoir les PME congolaises Renforcer la sous-traitance nationale Favoriser le transfert de compétences Faire du contenu local un levier de développement économique, conformément à la vision du Chef de l'État.

Cette réforme s'inscrit désormais comme l'un des héritages majeurs du passage de Louis Watum Kabamba à la tête du Ministère de l'Industrie et du Développement des PME-PMI.

La preuve : Un travail conduit avec méthode et détermination continue de produire ses effets au service de la Nation.