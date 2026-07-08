Tunisie: 60e Festival International de Carthage - 20 soirées à dominante musicale dont sept spectacles étrangers

Tunis — La 60e édition du Festival International de Carthage, prévue du 16 juillet au 19 août 2026 à l'Amphithéâtre de Carthage, met l'accent sur l'ouverture internationale en réservant 35 % de sa programmation à des spectacles étrangers.

La programmation officielle comporte 20 soirées dominées par l'art musical avec 19 concerts et une seule production théâtrale, la comédie sociale « Al Karhmana » de Moez Toumi programmée le 26 juillet, qui marquera les adieux définitifs de ce spectacle à la scène pour des raisons de santé de son auteur.

Les détails de cette édition anniversaire, dotée d'un budget de 3,5 millions de dinars et élaborée à partir de 77 dossiers soumis, ont été annoncés au musée paléochrétien de Carthage par Hind Mokrani, directrice générale de l'Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Cette rencontre avec les médias a été rythmée par un intermède musical interprété en direct par une formation de musiciens au milieu des vestiges archéologiques du site.

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Selon les données chiffrées de la direction, la répartition consacre 13 spectacles au répertoire arabe, soit 65 % de la grille, répartis entre la Tunisie avec 7 soirées, le Liban avec 3 soirées, ainsi que l'Algérie, la Syrie et l'Égypte avec une soirée chacune.

Les productions étrangères occupent les 7 soirées restantes, ce qui triple l'ouverture internationale non arabe par rapport aux 3 spectacles hors sphère arabo-tunisienne de l'édition 2025. Ce volet international propose d'importants rendez-vous occidentaux et subsahariens venus du Royaume-Uni, du Bénin, d'Espagne, d'Italie et des États-Unis, ainsi qu'une soirée et rencontre multiculturelle « Folklores du Monde » réunissant le mardi 11 août des artistes de Tunisie, de la Libye, de Malte, de la Chine et du Japon, avec la participation de la Troupe nationale des arts populaires tunisiens.

Un volet international et multiculturel

Les Jacksons retrouveront le public de Carthage, le 20 juillet, dans un concert qui coïncide avec le 31e anniversaire de la visite de Michael Jackson en Tunisie et la sortie du film biographique Michael réalisé par Antoine Fuqua, mettant en scène Jaafar Jackson. Suite au décès de Tito Jackson en septembre 2024, Jackie et Marlon Jackson poursuivent l'aventure familiale à travers le monde pour restituer leurs succès pop, funk et soul.

Attendu pour la première fois à Carthage, le 1er août, Sami Yusuf retrouvera le public tunisien quatorze ans après son concert à Radès. Le compositeur britannique d'origine iranienne présentera son album Ecstasy, accompagné d'un orchestre de 53 musiciens venus de plus de 30 pays.

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo fera sa première apparition à l'Amphithéâtre de Carthage le 23 juillet pour célébrer ses 40 ans de carrière avec son album Hope sorti en avril 2026, parallèlement à son inclusion dans la promotion 2026 du Walk of Fame d'Hollywood.

L'ensemble italien Rondò Veneziano, créé en 1979 et dirigé par Gian Piero Reverberi, déploiera son concept de musique baroque et pop-rock en costumes d'époque le 4 août, tandis que le Ballet Flamenco de Andalucía présentera le spectacle « Tierra Bendita » sous la direction de Patricia Guerrero le 30 juillet avec plus de vingt artistes sur scène.

Les grandes têtes d'affiche arabes

Le festival accueille plusieurs figures de la scène arabe contemporaine, à commencer par l'icône libanaise Majda El Roumi qui assurera la clôture officielle le mercredi 19 août avec un ensemble de 55 instrumentistes, marquant son retour après son passage de 2018.

La chanteuse libanaise Elissa se produira le 15 août avec son répertoire romantique, précédée le 8 août par l'Égyptien Tamer Ashour pour sa première prestation en Tunisie.

Le 6 août marquera le retour de la légendaire chanteuse syrienne Mayada El Hennawy, absente de la scène de Carthage depuis vingt-et-un ans. Elle partagera l'affiche avec son compatriote Mohammad Khairy, spécialiste du répertoire classique et des Qudud d'Alep, sous la direction orchestrale de Youssef Belhani.

L'engagement sociétal sera porté le 2 août par le Libanais Rayan, qui reviendra à Carthage après dix ans d'absence pour un concert caritatif au profit des patients atteints de cancer.

La part belle aux créations et artistes tunisiens

La scène nationale occupe une place centrale dans cette 60e édition, portée par des têtes d'affiche de premier plan et des productions thématiques.

Le coup d'envoi sera donné le jeudi 16 juillet par Saber Rebaï avec son spectacle « Taht Al Yasmine », marquant plus de trente ans de présence et vingt apparitions à Carthage depuis ses débuts en 1994.

Le public retrouvera le roi du Raï algérien Cheb Khaled le samedi 18 juillet pour sa première participation depuis 2016, l'artiste urbain Nordo le 21 juillet, la chanteuse Yosra Mahnouch le 28 juillet et la diva Amina Fakhet le 17 août.

Le mercredi 22 juillet, l'Orchestre Symphonique Tunisien présentera « Symphonies 60 » sous la direction de Shady Garfi, suivi le 25 juillet pour la Fête de la République par le spectacle patrimonial « Watanon bihob el achikin » dirigé par Youssef Belhani avec les voix de Alya Belaid, Ghazi Ayadi, Chahrazed Helal, Sofien Zaidi, Molka Cherni et Meriem Noureddine, avant la soirée du 13 août dédiée à la Fête nationale de la femme avec Nabiha Karaouli.

L'identité visuelle de cette 60e édition anniversaire se décline à travers l'affiche officielle signée par l'artiste plasticien et designer graphique tunisien Walid Zouari, qui met en valeur l'histoire antique et le rayonnement artistique de la cité de Carthage à travers une calligraphie stylisée et l'évocation de la médaille d'or symbolique frappée du cheval carthaginois.

La billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte pour l'ensemble des spectacles.