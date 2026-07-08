Tunisie: Le 60e Festival de Carthage dévoile sa programmation avec 20 soirées et 5 rendez-vous internationaux

Tunis — La direction du Festival International de Carthage a dévoilé mardi soir, lors d'une conférence de presse organisée au musée paléochrétien de Carthage, la programmation complète de sa 60e édition anniversaire qui se déroulera du 16 juillet au 19 août 2026 à l'Amphithéâtre romain de Carthage.

Pour cette édition historique marquant six décennies d'existence, le festival propose une grille éclectique de 20 spectacles, intégrant cinq rendez-vous occidentaux et subsahariens venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis pour rompre avec le répertoire arabo-tunisien.

Le coup d'envoi sera donné le jeudi 16 juillet par le chanteur tunisien Saber Rebaï, tandis que l'icône libanaise Majda El Roumi assurera le concert de clôture le mercredi 19 août.

Parmi les moments forts de cette édition figurent les prestations du roi du Raï Cheb Khaled, de la star pop libanaise Elissa, ou encore de la diva tunisienne Amina Fakhet.

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Le volet international non arabe verra défiler la formation américaine de légende The Jacksons, l'artiste béninoise Angélique Kidjo, l'ensemble instrumental italien Rondò Veneziano, la troupe multiculturelle Folklores du Monde (Malte, Libye, Chine, Japon et Tunisie) ainsi que le Ballet Flamenco de Andalucía pour une soirée dédiée à l'Espagne.

L'ouverture de la billetterie en ligne a été lancée en parallèle pour tous les spectacles annoncés.

Voici le calendrier officiel et complet de l'édition 2026 :

Juillet 2026

Jeudi 16 : Saber Rebaï «Taht al Yasmine »/Sous le jasmin (Tunisie - Ouverture)

Samedi 18 : Cheb Khaled (Algérie)

Lundi 20 : The Jacksons (États-Unis)

Mardi 21 : Nordo (Tunisie)

Mercredi 22 : Orchestre Symphonique Tunisien « Symphonies 60 » sous la direction du maestro Shady Garfi (Tunisie)

Jeudi 23 : Angélique Kidjo (Bénin)

Samedi 25 : Soirée tunisienne « Watanon bihob el achikine » (Tunisie - Bouquet du patrimoine musical national)

Dimanche 26 : « Al Karhmana » de Moez Toumi (Tunisie - Théâtre)

Mardi 28 : Yosra Mahnouch (Tunisie)

Jeudi 30 : « Tierra Bendita » - Ballet Flamenco de Andalucía (Espagne)

Août 2026

Samedi 1er : Sami Yusuf (Royaume-Uni)

Dimanche 02 : Rayan (Liban - Concert caritatif au profit des personnes atteintes du cancer)

Mardi 04 : Rondò Veneziano (Italie)

Jeudi 06 : Mayada El Hennawy et Mohamed Khayri (Syrie)

Samedi 08 : Tamer Ashour (Égypte)

Mardi 11 : Folklores du Monde (International : Malte, Libye, Chine, Japon et Tunisie)

Jeudi 13 : Nabiha Karaouli (Tunisie - Soirée de la Fête nationale de la femme)

Samedi 15 : Elissa (Liban)

Lundi 17 : Amina Fakhet (Tunisie)

Mercredi 19 : Majda El Roumi (Liban - spectacle de clôture)