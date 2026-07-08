Afrique: CAN 2032 - Pourquoi les deux Congo devraient porter une candidature commune

L'appel à candidatures lancé par la Confédération africaine de football pour les éditions 2028, 2032 et 2036 de la Coupe d'Afrique des Nations ouvre une perspective historique. Pour la République démocratique du Congo et la République du Congo, c'est peut-être le moment d'imaginer une candidature commune pour la CAN 2032.

Les deux Congo partagent une singularité unique au monde : leurs capitales, Kinshasa et Brazzaville, se font face de part et d'autre du fleuve Congo. Aucune autre paire de capitales nationales n'est aussi proche géographiquement. Cette réalité constitue un atout exceptionnel pour l'organisation d'un événement continental.

Une candidature conjointe permettrait de mutualiser les infrastructures sportives, hôtelières et logistiques, tout en répartissant les investissements et les retombées économiques entre les deux pays. Elle offrirait également une vitrine exceptionnelle au bassin du Congo, coeur écologique de l'Afrique et région au potentiel économique et culturel immense.

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Au-delà des aspects techniques, cette candidature porterait une forte valeur symbolique. Elle illustrerait la capacité de deux États frères à unir leurs forces autour d'un projet d'intérêt continental. Le football a toujours eu le pouvoir de rapprocher les peuples. Une CAN organisée par les deux Congo serait un message d'unité, de coopération et d'intégration africaine.

Naturellement, un tel projet nécessiterait une volonté politique commune, des investissements importants et le respect des exigences fixées par la Confédération africaine de football en matière d'infrastructures, de sécurité, de transports et d'organisation. Mais les grands projets commencent toujours par une vision ambitieuse.

Les deux Congo disposent d'une histoire footballistique riche, d'un public passionné et d'une position géographique unique. Ensemble, ils peuvent bâtir une candidature crédible et innovante qui marquerait l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations.

La CAN 2032 pourrait ainsi devenir bien plus qu'une compétition sportive. Elle serait le symbole d'une Afrique qui construit des ponts plutôt que des frontières, qui transforme ses atouts géographiques en opportunités et qui croit en la force de la coopération régionale.

Le temps est venu pour Kinshasa et Brazzaville de regarder dans la même direction et de porter ensemble une ambition continentale.

Isidore Kwandja Ngembo

Directeur honoraire des IXes Jeux de la Francophonie