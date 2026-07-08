La Chambre basse du Parlement a adopté, lundi 06 Juillet, six projets de loi autorisant la ratification d'accords de coopération et de financement conclus entre la République démocratique du Congo et plusieurs partenaires internationaux.

Les textes, approuvés à l'unanimité par les 372 députés ayant pris part au vote, concernent notamment la sécurité, la santé, l'énergie, le développement rural et les infrastructures.

Présidée par le Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, la séance plénière a d'abord examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'Accord de coopération en matière de sécurité conclu entre la RDC et la République de Turquie. Défendu par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières Jacquemain Shabani, ce texte vise à renforcer la coopération entre les deux États dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la cybercriminalité, le blanchiment des capitaux, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants ainsi que le trafic illicite d'armes.

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Après son examen article par article, le projet de loi a été adopté par 372 voix pour, sans aucune voix contre ni abstention. Il sera transmis au Sénat pour une seconde lecture.

La Chambre basse a ensuite adopté cinq autres projets de loi portant ratification d'accords de financement destinés à soutenir plusieurs programmes prioritaires du Gouvernement. Il s'agit notamment de la construction des complexes hospitaliers de la nouvelle ville de Kinshasa, du Programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, du projet d'électrification rurale et périurbaine par mini-réseaux photovoltaïques et hydroélectriques, de l'implantation d'incubateurs des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole ainsi que de la construction, de la réhabilitation et de l'extension de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi.

Comme pour le premier texte, ces cinq projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des 372 députés présents, sans opposition ni abstention. Ils seront transmis au Président de la République pour promulgation.

À travers ces différentes ratifications, l'Assemblée nationale ouvre la voie à la mise en oeuvre de plusieurs projets structurants destinés à renforcer la coopération internationale, améliorer les infrastructures publiques et soutenir le développement économique et social du pays.