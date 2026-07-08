Sénégal: Bac 2026 - Dakar affiche 40,41 % de réussite au premier tour

8 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Pape Coly Ngome

L'Inspection d'Académie de Dakar qui polarise 4 Inspections de l'Éducation et de la Formation (Ief) a compilé, hier, les résultats issus du premier tour du Bac. Sur les 14.582 candidats inscrits, 5.892 ont réussi dès le premier groupe ; soit un taux de réussite de 40,41% contre 38,82% en 2025.

Les résultats globaux du premier tour de la session 2026 du Baccalauréat sont connus dans l'Académie de Dakar. Cette année encore, les filles devancent les garçons. À l'issue du premier groupe, sur les 5.892 admis de l'Académie, les 3.474 sont des filles.

Au départ, 15.150 élèves s'étaient inscrits à l'appel, mais 568 d'entre eux ont été déclarés absents. Ce qui fait que 14.582 ont finalement composé dans les 27 centres implantés dans les 4 Inspection de l'éducation et de la formation (Ief).

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Le taux de réussite au premier groupe est de 40,41% contre 38,82% l'année dernière. Ces statistiques obtenues du bureau des examens et concours de l'académie indiquent aussi que 4.274 candidats sont autorisés à passer le second tour. À en croire Ismaila Ba, responsable bureau examens et concours à l'Inspection d'Académie, « ces résultats laissent entrevoir une progression par rapport à l'année dernière et permettent d'envisager un taux de réussite final supérieur à 57,07% de l'année passée », estime-t-il.

M. Ba ajoute que la série L2 arrive en tête avec 4348 admis à l'issue de ce premier tour et 2496 autorisés à passer le second tour. Elle est suivie de la S2 avec 3.659 admis d'office et 1.083 candidats au second tour.

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